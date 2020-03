COVID-19 y embarazo: cómo afecta y qué necesita saber

Hay más de 140 mil casos de coronavirus en 140 países y más de 5 mil muertos, cifra que lamentablemente va en ascenso. En Europa, el principal foco de contagio es Italia con más de 9 mil casos, pero ahora en España van más de 6 mil.

Por eso en el mundo entero se están tomando las medidas pertinentes para prevenir que el contagio por el virus covid19 se siga propagando. Son muchas las incógnitas sobre las consecuencias de un contagio de coronavirus en mujeres embarazadas.

Hablamos con Mauricio Herrera Méndez, Jefe Nacional de Medicina Maternofetal de Clínicas Colsanitas, ante la falta de protocolos de actuación en estos casos.

¿Cómo afecta el coronavirus a las mujeres gestantes?

El COVID-19 afecta el embarazo de la misma manera que afecta a las mujeres no gestantes, es decir, no se ha demostrado una susceptibilidad mayor de las mujeres embarazadas ni en el primero, segundo ni en el tercer trimestre de gestación, tampoco se ha visto que sean más susceptibles a adquirir la infección.

Lo que si son más susceptibles es que en el segundo trimestre pueden tener más facilidad o son más frecuentes los síntomas de dificultad respiratoria por los cambios del embarazo, además porque la mujer embarazada produce más secreciones, eso podría llevar a que ellas consulten más las urgencias por la sensación de falta de aire.

¿Una mujer embarazada que tenga el virus podría tener consecuencias en el feto?

Se ha demostrado que no existe el riesgo de transmisión vertical, es decir, hasta el momento todos los estudios han demostrado que no existe la probabilidad de que la madre le pase la infección al feto mientras está dentro del útero. El gran problema y preocupación está en el momento del parto y en el momento del contacto piel a piel, es decir, en el parto humanizado en el momento del nacimiento porque ahí se ha demostrado que los neonatos se están contaminando con la infección de coronavirus.

Lo que sí si se ha demostrado de manera indirecta es que las mujeres con infección severa que deben estar en cuidados intensivos deben entender que los ginecólogos y especialistas debemos tomar la decisión de sacar al feto antes de tiempo, por eso se ha aumentado la tasa de partos pretérminos.

Si una mujer embarazada tiene coronavirus, ¿puede seguir lactando al bebé?

La lactancia en términos generales no está contraindicada, no se ha demostrado que el virus pase a través de la lactancia, incluso ésta pasa anticuerpos a los recién nacidos y eso podría incluso prevenir la enfermedad si la mujer ya ha sido infectada por El COVID-19, el punto está en que el recién nacido o neonato que no esté protegido o la madre que no tome las precauciones, puede pasarle la infección en el periodo neonatal al bebé a través de los mecanismos de la lactancia, es decir, que no se lave bien las manos, que estornude en el momento en que está lactando. Así que la mujer debe protegerse colocándose el tapabocas convencional, lavarse muy bien las manos y lavar muy bien el pezón, si la mujer no puede hacer esto la lactancia estaría contraindicada.

En casa hay un infectado de coronarias, ¿qué debería hacer una mujer embarazada?

La persona afectada debe estar aislada, significa que debe estar en una habitación sin ningún contacto con la persona embarazada, no deben compartir la comida, ni los utensilios de aseo, la comida debe ser servida en platos diferentes, no juntar la ropa para el lavado, eso de hecho es lo que debemos hacer todos si tenemos un familiar en casa afectado por el virus.

¿Existe alguna recomendación puntual para las mujeres embarazadas para evitar el contagio?

Son las mismas que la población general, lavarse la manos, evitar el contacto social, quedarse en casa, no asistir a espacios cerrados que no sea la casa, no ir al supermercado, los cines y sobretodo evitar los viajes.

Datos de la OMS

"Hasta la fecha, no ha habido un registro sistemático de datos sobre la infección del COVID-19 en los niños y las mujeres embarazadas, y seguimos estudiando cómo les afecta el nuevo virus. Por el momento, no existen pruebas que sugieran que los niños sean más susceptibles a la infección del COVID-19 que la población general".

"Según las conclusiones del informe de la misión conjunta OMS-China (del 16 al 24 de febrero de 2020), los niños menores de 18 años representaban el 2,4% del total de casos registrados, la mayoría de ellos identificados a través del rastreo de contactos en el núcleo familiar. Además, según el informe, la enfermedad parecía ser relativamente leve en los niños, ya que se registró una proporción muy reducida de casos graves (2,5%) o críticos (0,2%) entre los menores de 19 años".