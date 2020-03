¿Qué son las defensas y cómo ayudan a evitar el coronavirus?

Frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, frecuentemente escuchamos que, además de mantener medidas de higiene constantes, es necesario tener nuestras defensas fortalecidas, pero ¿qué significa esto?

Lo primero que debemos entender es que nuestro organismo tiene sus propios mecanismos para combatir enfermedades producidas por infecciones o virus.

Jugo de zanahoria, manzana y naranja para fortalecer el sistema inmunológico Aleja los virus de forma natural.

Este mecanismo de defensas es el sistema inmunológico, el cual está encargado de combatir aquellos organismos invasores que causan daño.

En términos simples, el sistema inmunológico está en alerta permanentemente para detectar cualquier agente patógeno. Cuando lo reconoce actúa y lo destruye.

Sin embargo, esta protección natural puede estar baja si no mantenemos un estilo de vida que lo fortalezca y, aunque para fuertes bacterias y virus son necesarios tratamientos médicos, es necesario consumir ciertas vitaminas que lo ayuden.

En el caso del nuevo coronavirus, es importante tener un sistema inmune fortalecido, de modo que el organismo evite tener un cuadro clínico grave en caso de adquirirlo, pero especialmente contribuir en la prevención del contagio.

Aunque existen muchos suplementos para fortalecer nuestras defensas, la clave de tener un sistema inmunológico fortalecido es llevar una alimentación saludable.

¿Qué debo hacer para fortalecer mis defensas?

Té de cúrcuma y jengibre para fortalecer el sistema inmunológico Previene el contagio de enfermedades.

Lo ideal es conseguir alimentos que contengas las vitaminas protectoras del organismo. Aquí las principales que debes consumir:

La vitamina C

Es uno de los mayores estimulantes del sistema inmunológico. De hecho, la falta de vitamina C puede incluso hacerte más propenso a contagiarte de algún virus. Algunos alimentos ricos en vitamina C son naranjas, pomelos, mandarinas, fresas, pimientos, espinacas y brócoli. La ingesta diaria esta vitamina es esencial para la buena salud porque su cuerpo no la produce ni la almacena.

La vitamina B6

Es vital para apoyar las reacciones bioquímicas en el sistema inmune. Los alimentos como el pollo y pescados de agua dulce como el salmón y el atún contienen esta vitamina. La B6 también se encuentra en vegetales verdes y garbanzos.

La vitamina E

Es un poderoso antioxidante que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Los alimentos ricos en vitamina E son las nueces, semillas y espinacas.

