Té de hinojo para adelgazar y reducir la cintura en poco tiempo

¿Sabías que las semillas de hinojo tienen múltiples beneficios? Hoy quier compartir con vos algunos de los principales (así te motivo para que las implementes en tu dieta diaria):⠀ 🌻 Ayudan a combatir infecciones⠀ 🌻 Mejora la calidad de sueño⠀ 🌻 Estimula la producción de leche materna⠀ 🌻 Alivia los malestares estomacales⠀ 🌻 Aporta antioxidantes⠀ 🌻 Refresca el aliento⠀ 🌻 Combate el estreñimiento⠀ ¿Logré convencerte? ¡Espero que las incorpores en el día a día!⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #cocinasaludable #tipsdecocina #comidasaludable #semillasdehinojo #beneficios #comida #hortalizas #cocina #antioxidante #buenaliento #estreñimiento #dormirbien #neuquen #busquemostumejorversion