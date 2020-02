Esta son las vitaminas que debes consumir para fortalecer el sistema inmunológico

Las vitaminas pueden ayudar a prevenir enfermedades ya que fortalecen al sistema inmunológico, el cual nos puede hacer menos propensos a adquirir algún virus.

Existen ciertas vitaminas que influyen directamente en nuestro sistema inmune y hacen que trabaje de manera mucho más efectiva ante las amenazas de alguna enfermedad.

Si bien existen suplementos que contienen las vitaminas que necesitamos, los alimentos son la principal fuente para nutrirnos, por eso es necesario saber dónde encontrar cada los componentes que nuestro cuerpo requiere.

Estas son las 3 principales vitaminas para fortalecer nuestro sistema imunológico

La vitamina C

Es uno de los mayores estimulantes del sistema inmunológico. De hecho, la falta de vitamina C puede incluso hacerte más propenso a contagiarte de algún virus. Algunos alimentos ricos en vitamina C son naranjas, pomelos, mandarinas, fresas, pimientos, espinacas y brócoli. La ingesta diaria esta vitamina es esencial para la buena salud porque su cuerpo no la produce ni la almacena.

La vitamina B6

Es vital para apoyar las reacciones bioquímicas en el sistema inmune. Los alimentos como el pollo y pescados de agua dulce como el salmón y el atún contienen esta vitamina. La B6 también se encuentra en vegetales verdes y garbanzos.

La vitamina E

Es un poderoso antioxidante que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Los alimentos ricos en vitamina E son las nueces, semillas y espinacas.

