Quédate con quien no tengas que fingir ser otra persona para tener amor

El amor es complicado y no tiene nada que ver con la forma en la que lo pintan en las novelas y películas románticas. Con tantas presiones sobre "lo que debe ser", es casi seguro que olvides lo que hace del amor algo increíble.

El verdadero amor no sigue una estructura como lo plantean en los cuentos de princesas; es más desordenado y caótico. No es pedirle a alguien que cambie por ti ni que tú cambies por esa persona. Cuando alguien dice estar enamorado de ti e iniciar una relación implica que cambie tu esencia, entonces no es ahí.

A veces estamos tan preocupadas por alcanzar la perfección que olvidamos que nuestros defectos y nuestras rarezas son parte de nuestra imperfecta perfección. Así que aprende esto: tu risa escandalosa o tu cabello despeinado te hacen quien eres. No tienes que peinarte, ni quedarte callada por nadie.

Deja de creer que tus "defectos" y "manías" te hacen indigna de tener un amor bonito, deja de permitir que otros definan lo que vales y quédate con quien te ame con tus rarezas, con quien no tengas que fingir ser otra persona.

Tratar de impresionar a las personas a menudo tiene el efecto contrario. Las cosas que crees que impresionarán a alguien, a menudo no lo hacen, y no deberías tener que impresionar a alguien para que te ame. Sé tú mismo, porque no hay nada más impresionante que la autenticidad. Lo que te hace raro también te hace interesante.

El amor es extraño y espontáneo y si te mantienes auténtica y fiel a ti misma, abrirás las puertas para que la persona correcta llegue a ti y te ame con todos tus defectos, virtudes y rarezas..

El amor no es pedirle a la gente que cambie. No se trata de encontrar a alguien que haya cambiado, que cambie o que haya cambiado lo suficiente como para ser perfecto para usted. Y lo contrario es cierto; alguien que te ama no debería exigir que seas una persona diferente para que la relación funcione. Nadie tiene que exigirte que cambies para merecer su amor.

Si tienes que ocultar una faceta de quién eres, no es amor.

Mereces un amor que te haga sentir que eres perfecta siendo autentica,, un amor que no imponga qué debes hacer, un amor que no cuestione tus decisiones sobre quién quieres ser.

Así que quédate con quien no tengas que fingir ser otra persona para tener amor

Sé quien has sido siempre y la persona correcta llegará a ti. No intentes cambiar tu esencia ni ocultar lo que te hace ser tú; la persona correcta conocerá hasta tus más grandes defectos y decidirá amarte sin condiciones.

Comienza a apreciar todo sobre ti y alentarás a otros a hacer lo mismo. Eres rara, un poco excéntrica, ruidosa, a veces te gusta estar sola en tu habitación sin hacer nada ni contestarle a nadie, a veces pasas desapercibida y aveces detestas las fiestas. No te disculpes por nada. Ama quien eres en todos los sentidos.

