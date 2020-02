¿Yoga para bajar de peso? Esto es lo que dicen los expertos

Practicar yoga puede ser una actividad relajante luego de un día difícil o para poder afrontar algún problema. Ayuda con la frecuencia cardíaca, quemar calorías, mejorar el sueño y reducir el estrés, todo lo cual permite a una persona poder bajar de peso.

Como todo ejercicio, el yoga puede llevarte a comer más, pero esto no es algo malo. Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, las personas que comenzaron a hacer ejercicio consumieron aproximadamente 90 calorías más cada día. Puede parecer una cantidad insignificante de alimentos, pero los investigadores descubrieron que esto era suficiente para detener la pérdida de peso.

¿Qué tipo de yoga es mejor para bajar de peso?

Si no está familiarizado con la práctica, hay varios tipos de yoga, y algunos son relajantes, mientras que otros son bastante intensos. Olivia Young, instructora en Nueva York, recomienda Vinyasa porque es más atlético.

"Es extenuante. Está basado en cardio. Literalmente te mueves constantemente", dice ella.

Es posible que también hayas escuchado a esto referirse como "flujo" porque los movimientos se ejecutan juntos, según VeryWellFit. Dentro de Vinyasa, hay varios otros subconjuntos, como power yoga.

No temas practicar nuevos ejercicios en tu búsqueda de una vida saludable.

