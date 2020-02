Las personas que saben bailar tienen más éxito en la vida

No importa la música o el estilo, cuando sabes bailar, ves al mundo con otros ojos. La danza es un arte y un deporte que trae enormes beneficios a tu cuerpo y tu mente. No es extraño que te garantice el éxito en la vida de muchas formas que seguro no habías imaginado.

Bailamos porque es divertido y emocionante; porque calma nuestra alma y porque nos hace sentir bien. Al combinar los efectos de la música y el baile, obtienes una doble dosis de felicidad que te ayuda a distraerte de cualquier dificultad que estés atravesando.

El baile es también una forma de auto expresión, con lo que te sientes libre de ataduras. No censuras tu cuerpo y no hay presión social de la que preocuparte; no hay nada que te detenga, ni siquiera tus "dos pies izquierdos". También puede ser una forma de meditación que te hace enfocarte en los movimientos de tu cuerpo, una terapia que sin duda alguna te hace feliz.

Existen estudios que aseguran que bailar favorece a tu productividad y tu eficiencia, haciendo que tengas mayores oportunidades de crecimiento.

Bailar ayuda a que desarrolles habilidades de liderazgo, fomenta un mayor nivel de rendimiento y conduce a que tengas una mayor satisfacción y ganancias en el trabajo.

Bailar te hace más inteligente. Nuestro cerebro está compuesto por una red compleja de vías neuronales. Cuantas más conexiones hagamos entre varias ideas y actividades, más fuerte se volverá nuestro cerebro. Bailar integra varias funciones cerebrales a la vez: cinestésicas, racionales, musicales y emocionales, aumentando aún más su conectividad neuronal.

Además, es una actividad que requiere una rápida toma de decisiones con respecto a la coordinación física, el ritmo y la conciencia social. La toma rápida de decisiones refuerza la inteligencia. Entonces, mientras estás bailando tu canción favorita, tu cerebro está haciendo un entrenamiento serio.

