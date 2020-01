Sexóloga revela lo que les falta a las ecuatorianas a la hora de la intimidad

Empecemos por esta pregunta simple, tal y cual lo abordé con la sexóloga María José Bonilla. ¿De quién es la culpa respecto a las quejas de que una mujer finja o no llegue a un orgasmo: de ellos o de ellas?

Según la especialista, la masturbación es un acto sumamente natural pero que nos hace falta a las mujeres, latinas especialmente. Ha visto casos de niños que desde los dos años ya se tocan sus partes íntimas ya sea para experimentar placer o por curiosidad.

En el caso de las mujeres sentimos que no tenemos esa facilidad anatómica como sucede con los hombres que tienen una erección y pueden estimularse. Sin embargo, nosotras experimentamos el placer intentando llegar a nuestros órganos íntimos que se ubican hacia adentro.

Sin embargo, hablar de masturbación como tal, con el solo hecho de escuchar la palabra, es someterse a una serie de criterios conservadores que escandalizan y ponen en vergüenza a las personas. Pueden existir otros hechos que se han quedado en nuestra memoria como si fuera algo malo pero precisamente esto lo que ha inducido que no conozcamos nuestro cuerpo de manera más profunda en intimidad con nosotras mismas.

“Este es un hecho que se evidencia entre las ecuatorianas en cuanto a su experiencia para masturbarse y exploración sexual, les falta experiencia. Yo lo he palpado como sexóloga y psicóloga pero felizmente hoy en día los medios de comunicación han dado cabida a estos tipos de temáticas y es un ligero avance.

Yo se recomendar que vean películas eróticas y porno para que puedan sentir placer o por lo menos aprender. Algo que he evidenciado es que tampoco se tocan porque ven feos sus cuerpos y partes íntimas y realmente es porque no los han explorado. ¿Cómo exigen placer si no conocen su cuerpo y lo que les excita y lleva al clímax?”, expone María José.