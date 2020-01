El aceite de coco eleva el colesterol mucho más comparado con otros aceites, revela estudio

Aunque el aceite de coco suele ser muy recomendado en las dietas porque tiene muchos beneficios para la salud, tal parece que tienes que controlar su consumo ya que podría elevar tus niveles de colesterol “malo” o LDL.

Rob van Dam, de la Universidad Nacional de Singapur, fue el autor del estudio y le explicó al portal TCTMD que los investigadores se embarcaron en este estudio debido a cuán ampliamente se promociona el aceite de coco en la prensa como beneficioso.

El estudio fue publicado en la revista Circulation y en él, analizaron dos semanas de consumo de aceite de coco versus otros aceites vegetales y sus riesgos para la salud cardiovascular. Evaluaron el peso y la grasa corporal, la circunferencia de la cintura, la glucosa en ayunas y la proteína C reactiva.

"En comparación con los aceites vegetales no tropicales, el aceite de coco aumentó significativamente el colesterol total, el colesterol LDL y el colesterol HDL, pero no los triglicéridos, las mediciones corporales, la glicemia o la proteína C reactiva", explicaron.