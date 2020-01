Cómo reducir la cintura en 10 semanas

View this post on Instagram

Dica de trabalho preventivo para articulação do joelho, quadril e púbis. Progrida de forma gradual. E se você operou alguma destas articulações converse com seu fisioterapeuta para saber se está pronto para fazê-la. Preventive work tip for knee, hip and pubis joint. Gradually progress. And if you have had any of these joints operated,talo to your physiotherapist to see if you are ready to do it. #ficaadica #rugby #soccer #jiujitsu #runners #climber #sport #physicaltherapy #sportsphysiotherapy #isthetip #futebol #corredores #escaladores #esporte #fisioterapia #fisioterapiaesportiva