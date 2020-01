Sascha Fitness habla “Sin Filtros” sobre lo que implica llevar una vida saludable

View this post on Instagram

Un año de diferencia entre ambas fotos, en la izquierda tenía 8 meses posparto, como pueden ver no fue que me puse en forma a los tres meses post parto, me costó! les muestro esto para que tengan perspectiva, muchos se olvidan que lo que ven hoy en día es resultado de mucho trabajo y esfuerzo, y nada que vale la pena viene fácil y si hoy te ves al espejo y no te gusta ese reflejo, te desanimas y sientes que nunca llegarás a tu meta estoy aquí para recordarte que si se puede, que si persistes y no pierdes el enfoque a la larga esa meta será tuya, la puedes obtener! Sin Medidas extremas y sin comprometer tu salud… poco a poco! Si te sientes tentado a recurrir a un atajo que puede traerte consecuencias peligrosas para tu salud recuerda: “si Sascha Fitness con toda la presión que tiene de estar en forma pudo hacerlo de forma lenta y segura, si no cedió ante las comparaciones y las altas expectativas que tenían de ella, yo también puedo!!! 🤪😘. . Pd: A toda la gente que se estresa porque la foto no es de la mejor calidad recuerda que esto no es una revista, es una red social, la luz en el baño estaba mala 🤷🏼‍♀️ mi cuenta no es una cuenta producida es una cuenta espontánea, si no te gusta hay muchas cuentas con fotos espectaculares tipo Editorial🤪❤️