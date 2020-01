Por esto es que necesitas tener tu propio grupo de amigos aún cuando estés en una relación

Cuando te enamoras, todo lo que está alrededor pasa a segundo plano y la persona con la que sales, se convierte en tu mundo. De pronto estás tan enamorada que no hay nadie más con quien prefieras pasar el tiempo que tu pareja. Entonces dejas de aceptar invitaciones si ésta no puede asistir o si no tiene ganas. Desapareces de fiestas por estar bailando sólo con tu novio y ni siquiera te enteras de quienes estuvieron y quienes no.

Sí, es increíble tener un compañero al que puedas llevar a todas las bodas como tu +1, el que siempre bailará contigo o con el que siempre puedes estar cuando estés en una reunión incómoda. Pero si sólo te enfocas en esa persona, con el tiempo, terminas desplazando a quienes te rodean. Dicen que el amor es como una droga, y resulta que hay una razón química para eso: hace que el cerebro libere un torrente de dopamina, creando una sensación de euforia. Se siente bien y no puedes tener suficiente.

Pero cuando te vuelves adicta a esa droga del amor, comienzas a descuidar las otras relaciones en tu vida. NO LO PERMITAS porque una pareja puede ser temporal pero los verdaderos amigos, permanecen hasta el final.

Aún cuando estás en una relación, debes conservar tu propia tribu, esos amigos que estarán pase lo que pase. Y para eso, no debes descuidarlos.

Sí, también puedes ser amiga de los amigos de tu pareja. De hecho, es importante saber relacionarte con la gente de tu pareja pero siempre debes tener tu propio grupo de amigos. Gente que te quiere sin importar lo que pase. Gente que no te dejará. Gente que te animará en todas las fases de la vida, lo bueno, lo malo y lo feo. Gente que te escuchará. Personas que lucharán por estar en tu vida, sin importar lo incómodo o incómodo que pueda sentirse a través de las circunstancias cambiantes.

Nadie te garantiza más lealtad que esos amigos que se convierten en familia.

Los amigos influyen en ti de más formas de las que crees. Tener tu propia tribu, aún estando en una relación es vital para tu salud mental. Es tan poderoso que le da un mayor sentido a tu identidad y la dirección de tu vida más allá de lo que tu pareja pues a veces, te recargas tanto con ésta, que pierdes de vista lo que quieres para ti.

Los amigos pueden ayudarte a definir tus prioridades y te ayudan a no olvidarte de tus sueños y metas más allá de tu vida en pareja. Así que no los desplaces. Además, tus amigos son con quienes acudirás cuando las cosas vayan mal con esa persona, cuando te sientas confundida o cuando vayas a dar un paso importante.

