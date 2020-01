Las acciones altruistas son capaces de disminuir el dolor físico, revela un experimento

Desde pequeños nos enseñan a tratar bien a las personas que nos rodean, porque con buenas acciones se construye un mejor entorno y una mejor sociedad. Pero ahora un nuevo experimento reveló que las acciones altruistas ayudan a reducir el dolor físico.

A esta conclusión llegaron un equipo de investigadores de varias instituciones en China. "Las personas que participan en comportamientos altruistas sienten menos dolor del que sentirían de otra manera", puede leerse en el artículo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y citado por Medical Xpress.

Las conductas altruistas disminuyen la sensación de dolor físico

"Investigaciones previas han demostrado que participar en comportamientos altruistas (extender la amabilidad a los demás sin esperar nada a cambio) puede hacer que las personas se sientan bien, lo que hace que el cerebro produzca sustancias químicas como la dopamina que aumentan los buenos sentimientos. Ahora, los investigadores han descubierto que participar en tales actividades también puede atenuar la sensación de dolor", explican.

Para obtener este resultado, los científicos realizaron varios experimentos. "En el primer experimento, pidieron a las personas que donaban sangre después de un terremoto que calificaran cómo el dolor del pinchazo con la aguja, también cuestionaron a las personas que donaban sangre cuando no hubo desastres recientes", explicaron.

También evaluaron en un segundo experimento, la sensibilidad al frío de un grupo de voluntarios que ayudaban a niños migrantes expuestos al frío. Los que ayudaban a los niños, sentían menos molestias por el frío que quienes no estaban trabajando con ellos pero que sí estaban expuestos al frío.

En otra evaluación, pacientes con cáncer sintieron menos dolor y molestias cocinando para otros pacientes con cáncer, y sentían más molestias cocinando para ellos mismos. Ayudar a otros en su misma condición los hacía sentir mejor físicamente.

Después de estos análisis, los investigadores determinaron que realizar buenas acciones por los demás no solo nos hace sentir mejor anímicamente sino físicamente, sintiendo menos dolor y molestias.

Te recomendamos en video: