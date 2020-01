6 cosas que las solteras estamos cansadas de escuchar

Ya sea que acabes de terminar una relación o que siempre estés soltera, las personas siempre tendrán algo que decir al respecto. La sociedad nos ha hecho creer que para ser felices y plenas, debemos tener una pareja y que si no encontramos a la persona "indicada" después de cierto tiempo, estaremos condenadas a la soledad.

Lo cierto es que estar soltera no es una maldición, así como estar en una relación no es necesariamente una bendición. Hay personas que les va bien estando en pareja y otras que prosperan por sí mismas. Nuestra forma de ver las cosas va cambiando conforme pasa el tiempo y maduramos pero es un proceso que nos corresponde a cada una de nosotras y a nadie más. Por desgracia, las solteras siempre terminaremos en medio de conversaciones incómodas entre quienes consideran que tienen la solución a nuestro "problema".

Aquí hay 6 cosas que estamos hartas de escuchar:

"Eventualmente encontrarás a alguien".

Es difícil responder a esto sin girar los ojos. Y es que no importa el tono con el que lo digan, siempre será molesto que traten de "darnos ánimo" con esa frase. No tiene sentido prestar atención a lo que no se tiene, ni tampoco preocuparse de si llegará o no algún día. Por lo general, esta frase viene de la mano de otra que incluye algún adjetivo positivo como "¡eres increíble, ya vendrá alguien!" o "pero si eres muy bonita, cómo es que no tienes novio?". Aunque parezca una buena intención, usualmente sigue siendo molesta.

"Deberías probar las aplicaciones de citas".

Las aplicaciones de citas funcionan para algunas personas, pero no fueron hechas para todas. Quizá conozcas parejas que se conocieron así; quizá probaste y no funcionó. Cada quien tiene su historia y sus tácticas de conquista. De acuerdo, no hay que cerrarse a las posibilidades pero si no te sientes cómoda iniciando una conversación con un desconocido en la web, entonces no alimentes tu ansiedad forzando las cosas en una app. Parece irónico decirlo pero ya encontrarás la forma en la que se de algo interesante.

"Te voy a presentar a mi amigo/compañero de trabajo /primo de mi primo"

Si bien no es una idea tan descabellada, llega un momento en el que a las solteras nos molesta que todo el tiempo quieran emparejarnos con alguien. Si bien las citas a ciegas podrían funcionar, la mayoría de las veces son incómodas y forzadas pues al final, están basadas en el juicio de terceros. Es como cuando en un intercambio te toca una persona con la que jamás has hablado o que no tienes nada en común: el regalo y el abrazo de agradecimiento siempre serán extraños. Jugar al casamentero es un arma de doble filo.

“Necesitas salir más”.

De acuerdo, no conocerás a nadie ni le darás oportunidad a esa persona de conocerte si no sales de las cuatro paredes de tu habitación pero seamos sinceras, es muy molesto que alguien más te lo recuerde. Sal cuanto quieras salir y ya. Nadie más tiene que determinarlo. Es molesto que otros ejerzan esa presión porque muchas veces, harás las cosas de mala gana y así tampoco funciona.

"No hay nada de malo en estar soltera".

Sí, es una frase que puede sonar empoderadora y alentadora pero no necesitamos que alguien más nos la recuerde. Punto. Una persona soltera solo piensa que hay algo mal cuando otras personas tratan de convencerla de que no hay nada malo en su estado.

"Deberías abrirte a la idea de una relación".

Esta mentalidad es para las personas que se enamoran de la idea de una relación, sin importar la persona. Para alguien que así lo desea, se abrirá a ello pero si no es así, no tiene sentido estar escuchando esta frase. Si estás soltera, puede que estés abierta a una relación pero quizá no lo haces evidente y otros asumen que estás cerrada a la idea. Haz lo que sientas y no dejes que las palabras de otros influyan.

