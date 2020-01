Para qué sirve Cronocaps melatonina de liberación prolongada

¿Qué es Cronocaps?

Es un medicamento que contiene 30 cápsulas de melatonina de liberación prolongada de 3 y 5 mg. 1

¿Qué es la melatonina-pastillas?

La melatonina es una hormona que se produce principalmente en la glándula pineal. El principal estímulo para su secreción es la ausencia de luz. De esta manera, la síntesis de melatonina se inicia al oscurecer, entre las 20:00-22:00 h y alcanza la concentración máxima entre medianoche y las 2-3 h de la madrugada. 2

¿Qué funciones desempeña la melatonina en el organismo?

La melatonina tiene la capacidad de sincronizar la hora del reloj biológico con el ambiente (cronobiótico).3 Los altos niveles de melatonina en la sangre informan que es de noche a los órganos y tejidos, y de esta manera ayuda a conciliar el sueño. Sin embargo, la función cronobiótica de la melatonina no sólo se reduce a la sincronización del reloj biológico sino que también incluye la regulación de la temperatura corporal, la maduración sexual y el ciclo reproductor. Además de lo anterior, la melatonina es un protector celular (potente antioxidante) y estimulante del sistema de defensa del cuerpo (inmunomodulador). 2

¿Cuáles son las indicaciones de Cronocaps?

Cronocaps está indicado en adultos como auxiliar en diversos trastornos del sueño en los que se presente insomnio. Su uso también puede considerarse en el tratamiento del Jet lag, el cual es un problema que afecta a las personas que viajan a través de múltiples husos horarios, así como en los cambios de horario por actividades nocturnas. 3

¿Qué son los trastornos del sueño?

Los trastornos del sueño son una serie de alteraciones relacionadas con el proceso de dormir. Pueden presentarse tanto en las etapas de inicio, de mantenimiento o durante el ciclo sueño-vigilia (figura 1). 4

Clasificación de los trastornos del sueño4

Insomnio: Dificultad para conciliar o mantener el sueño, así como despertares nocturnos.

Hipersomnia: Somnolencia excesiva durante el día con sueño prolongado (> 8 h) y calidad de sueño normal, hay siestas intencionadas y sueños inadvertidos.

Trastornos del ciclo sueño-vigilia

Retraso de la fase del sueño

Desfase por cambio de husos horarios (Jet lag)

Trabajos en turnos (cambios de turno de trabajo)

No especificados

Sonambulismo: Estado de conciencia alterada en las que se combinan fenómenos del sueño y vigilia.

Terrores del sueño: Ocurren episodios nocturnos del terror y pánico que se acompañan de gritos, movimientos bruscos e hiperactividad vegetativa.

Pesadillas: Experiencia de imágenes y sucesos que se presentan durante el sueño, acompañadas de ansiedad o miedo.

Otros trastornos

Trastorno del sueño no especificado

Narcolepsia: se caracteriza por somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

¿Qué es el insomnio?

El insomnio es un término ampliamente utilizado para referirse a la percepción subjetiva de sueño insuficiente o no restaurador. Las personas con insomnio presentan dificultad para iniciar o mantener el sueño o despertar demasiado temprano, el sueño no es restaurador o de calidad pobre. Esta alteración en el patrón del sueño se puede acompañar de alguna de las siguientes formas de deterioro durante el día: 5

Fatiga o malestar

Deterioro de la memoria, concentración y atención

Pobre desempeño escolar, social y profesional

Cambios en el estado de ánimo

Somnolencia durante el día

Disminución de la motivación, energía e iniciativa

Proclividad a los errores y accidentes

Tensión o dolor de cabeza

¿Qué tan frecuente es el insomnio?

En México se han realizado tres estudios sobre la frecuencia del insomnio, uno en la población general de la Ciudad de Monterrey y dos en el Distrito Federal. De acuerdo con estas investigaciones, en Monterrey se detectó un 36% de insomnio y en el D.F. la prevalencia fue de 34%. 6

Por otra parte, es importante considerar que la presencia de insomnio es más frecuente en condiciones médicas específicas, por ejemplo: 5

Enfermedades neurológicas 66.7%

Enfermedades respiratorias 59.6%

Enfermedad por reflujo gastroesofágico no tratado 50-70%

Dolor 48.6%

Enfermedad cardiovascular 44.1%

Problemas urinarios 41.5%

Cáncer 41.4%

Enfermedad de Parkinson 60-90%

Enfermedad articular degenerativa 60%

Enfermedad renal crónica 50%

Diabetes mellitus tipo 2 30%

¿Qué impacto tiene el insomnio sobre la salud?

Diversas investigaciones han señalado que el insomnio es una condición médica costosa tanto para las personas como para las autoridades sanitarias. Este padecimiento se ha relacionado con diversas alteraciones del estado físico y mental, así como en la productividad y el desempeño laboral y académico. 6

En las personas que padecen insomnio, el ausentismo laboral es 1.4 a 2 veces más frecuente comparado con los trabajadores que no reportan el problema. También son más frecuentes los accidentes de trabajo entre los insomnes; por ejemplo, en un estudio de 20 años de seguimiento se estimó que el riesgo de sufrir un accidente de trabajo fatal para los trabajadores con insomnio se incrementó en 89%. 6

Además, el insomnio crónico dificulta la concentración, afecta la memoria y la habilidad para realizar tareas con grado de dificultad mínimo a moderado. 6

¿En qué consiste el tratamiento del insomnio?

El tratamiento del insomnio se compone de intervención no farmacológica y farmacológica. La primera consiste en las intervenciones psicológicas y conductuales (higiene del sueño, terapia cognitiva, control de estímulos, restricción de sueño, técnicas de relajación o terapia de luz) que tienen como objetivo mejorar los parámetros del sueño de los pacientes. La higiene del sueño incluye una serie de instrucciones para establecer horarios regulares para dormir, evitar el uso de estimulantes antes de dormir y evalúa las condiciones de habitación: confort, ruido, temperatura, entre otros (Cuadro 1). 5

Para el manejo del insomnio crónico se recomienda desarrollar una estrategia a largo plazo que incluya: 5

Identificación de causas precipitantes o que exacerban el insomnio y tratarlo si es posible.

Identificar enfermedades asociadas y optimizar el manejo otorgado.

Educar al paciente sobre medidas de higiene de sueño y alguna terapia no farmacológica para insomnio.

Considerar la terapia farmacológica con algún hipnótico

El fármaco hipnótico ideal debe tener las siguientes características: 5

Rápido inicio de acción y eliminación.

Mejoría para conciliar y mantener el sueño.

Restablecimiento de la calidad del sueño.

Mejoría del estado de alerta y conciencia durante el día.

Mínimas interacciones farmacológicas.

Ausencia de efectos secundarios.

Mínimo potencial de dependencia incluyendo los efectos de rebote.

Melatonina de liberación prolongada (Cronocaps)

La melatonina es una hormona natural que se produce en la glándula pineal y que tiene un papel importante en la regulación de los ritmos biológicos. Esta hormona es un auténtico reloj biológico, regula diversos ritmos circadianos, entre ellos el ciclo sueño/vigilia. La melatonina es responsable del cambio de ciclo de vigilia a sueño y además tiene efectos directos facilitando el sueño. La producción de esta hormona se encuentra incrementada en la infancia y disminuye con la edad. 7

La melatonina de liberación prolongada (semejante a Cronocaps) fue diseñada para imitar el modelo de secreción de melatonina en el organismo. 7

Los estudios clínicos realizados en pacientes mayores de 55 años, han demostrado que la melatonina de liberación prolongada (semejante a Cronocaps) induce mejorías en el tiempo de latencia del inicio del sueño, calidad del sueño y calidad de vida, sin alterar la estructura del sueño, lo que se acompaña de un mejor estado de alerta y rendimiento psicomotor a la mañana siguiente. 7

Otras ventajas potenciales de la melatonina de liberación prolongada (semejante a Cronocaps) consisten en que no empeora el rendimiento psicomotor, incluso puede mejorarlo, ni la conducción de vehículos en comparación con el grupo control. Comparado con la administración de otro medicamento utilizado para este fin, la melatonina de liberación prolongada tampoco aumentó la inestabilidad postural. 7 Además, la melatonina a diferencia de otros medicamentos no causa adicción ni resaca. 8

En otra investigación, el tratamiento con melatonina de liberación prolongada (semejante a Cronocaps) durante tres semanas en pacientes que recibían hipnóticos tradicionales, permitió al 77% de los mismos suspender la toma del hipnótico. 7 Basado en pruebas, el Consenso de la Asociación Británica de Psicofarmacología recomienda la melatonina de liberación prolongada (semejante a Cronocaps) como terapia de primera línea en pacientes mayores de 55 años con insomnio, parasomnias y trastornos del ritmo circadiano. Asimismo, la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señala que la “melatonina de liberación retardada (semajante a Cronocaps) puede ser utilizada en pacientes de 55 o más años con insomnio primario, ya que mejora la calidad del sueño y la somnolencia diurna”. 7

Cuadro 1. Medidas de higiene del sueño Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluidos fines de semana y vacaciones. Evite realizar en la cama actividades tales como: ver la televisión, leer, escuchar la radio, comer, hablar por teléfono, discutir. Nuestro cerebro necesita asociar el dormitorio y la cama a la actividad de dormir. Cuando en ese lugar se realizan otro tipo de actividades el cerebro recibe un doble mensaje y se confunde. Repetir cada noche una rutina de acciones que ayuden a prepararse mental y físicamente para irse a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el pijama, utilizar una técnica de relajación. Retirar todos los relojes de su habitación y evitar ver la hora en cada despertar, esto genera más ansiedad y la sensación de la noche se haga más larga. Permanecer en la cama el tiempo suficiente, adaptándolo a las necesidades reales de sueño. Evitar siestas en el día. En casos concretos como el anciano, se puede permitir una siesta después de comer, con una duración no mayor de 30 minutos. Limitar el consumo de líquidos y evitar las bebidas que contienen cafeína (refrescos de cola) o grandes cantidades de azúcar por la tarde ya que alteran el sueño, incluso en personas que no lo perciben y sobre todo si la frecuencia urinaria es un problema. El alcohol y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudican el sueño y, en este sentido, se debe evitar su consumo varias horas antes de dormir. Realizar ejercicio regularmente, durante al menos 30 a 45 min al día, con luz solar, preferentemente por la mañana y siempre al menos tres horas antes de ir a dormir. En la medida de lo posible mantenga el dormitorio a una temperatura agradable y con unos niveles mínimos de luz y ruido. El hambre y las comidas copiosas pueden alterar el sueño. Evitar acostarse hasta que hayan pasado dos horas después de la cena. Si se está acostumbrado a ello, tomar algo ligero antes de la hora de acostarse (por ejemplo, galletas, leche o queso), no tomar chocolate, grandes cantidades de azúcar y líquidos en exceso. Si se despierta a mitad de la noche, no comer nada o se puede comenzar a despertar habitualmente a la misma hora sintiendo hambre. Tener en cuenta los efectos que ciertos medicamentos pueden tener sobre el sueño. Los estimulantes a la hora de acostarse y los sedantes durante el día pueden afectar de forma desfavorable al sueño.

