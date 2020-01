Recomendaciones para superar un rompimiento repentino de tu pareja

Nada se siente más desorientador que un rompimiento o ser dejada por la persona que amas. Pero ten la seguridad de que hay muchas maneras de sanar de una mala separación y, finalmente, volver a encarrilar tu vida.

Si solo has llegado a llorar en la cama, en realidad ya has tenido un buen comienzo. "La etapa más importante en la curación de un rompimiento también es la más incómoda: permitir la mezcla desordenada de emociones que siguen a una pérdida importante, incluida la tristeza, la confusión y la ira", dijo Seth Meyers, psicólogo clínico. Si necesitas llorar, adelante, llora, ya que te ayudará a procesar y liberar sentimientos difíciles.

Meyers dice que las personas a menudo cometen el error de evitar sus sentimientos cuando están pasando por una ruptura. Pero eso en realidad fracasan, porque "hacerlo hace que los sentimientos permanezcan y se lleven a una relación futura sin siquiera darse cuenta de ello", dice Meyers.

Otro aspecto importante del proceso de curación es cortar todo contacto con tu ex, si es posible, incluso si se siente extraño. Esto incluye ya no enviar mensajes de texto, llamar, preguntar a amigos en común qué han estado haciendo, desplazarse por sus redes sociales, etc.

Meyers dice que también es útil, especialmente durante los momentos más difíciles, concentrarte en cuidarte realmente bien, ya sea que eso signifique hacer yoga, hacer arte o meditar. "Debido a que las rupturas provocan una sensación de pérdida, contrarrestar esa pérdida con la esperanza de un buen cuidado personal ayuda a reducir los sentimientos negativos", dice.

