Este es el significado de soñar con tu ex

Cuando terminas una relación lo mejor que puedes hacer es dejar todos los recuerdos en el pasado, pero la vedad es que hay cosas que no podemos controlar en nuestra mente como es el caso de los sueños. Por esa razón hoy te explicamos cuál es el significado de soñar con tu ex.

Es posible que muchos piensen automáticamente que soñar con una expareja quiere decir que no la has superado, pero en realidad las razones pueden ser diversas

Si bien, muchas personas tienen sueños recurrentes con personas que aman o extrañan, que sueñes con quien fue tu novio no necesariamente significa que los sigas queriendo en secreto.

“Normalmente tendemos a pensar que los sueños son manifestaciones de los deseos de nuestro subconsciente. La realidad es que los sueños son mezcolanzas de muchos ingredientes con ese resultado. Soñar con un ex no significa que le sigas queriendo en secreto, por suerte”, revela la psicóloga Susana Ivorra, según reseña El País.

Aquí te presentamos algunos de los significados de soñar con tu ex:

Ruptura reciente

Si la relación terminó hace poco, es completamente normal que tu mente juegue un poco contigo. Sin embargo esto no significa que quieras a tu ex de vuelta, podría tratarse más bien de asuntos o ciclos que no han cerrado.

El anhelo de una relación

Cuando quieres volverte a enamorar y tener una relación, lo que suele pasar es que tu mente reaviva las situaciones positivas que ya viviste.

Rememorar quién eras

Cuando no sueñas con un amor reciente, sino con uno de hace varios años, la confusión puede ser mayor. Esto no tiene que ver con que sientas algo por esa persona, lo que realmente puede significar es que estás rememorando quién eras n ese momento y cómo te sentías.

