Prepara agua de avena con jengibre para adelgazar y eliminar todos los kilos que subiste de Navidad

Navidad es la época favorita de muchos porque la comida típica de la temporada es deliciosa. Pero cuando terminan las fiestas y despiertas el 1 de enero, te das cuenta que comiste de más y que cambió por completo tu figura. No te preocupes, no hay nada que el agua de avena no pueda solucionar.

El agua de avena suele ser uno de los remedios caseros más populares al momento de bajar de peso. Y es que este cereal es uno de los más beneficiosos para la salud.

Por qué beber agua de avena

Es efectiva al momento de bajar de peso ya que la avena puede reducir el colesterol 'malo' en la sangre y también ayuda a controlar los niveles de azúcar: todo esto gracias a la fibra soluble e insoluble que contiene, reseñó el portal Everyday Health. Además, mejora el tránsito intestinal, con lo que tu cuerpo eliminará de forma oportuna todos los desechos.

Además, la avena tiene propiedades antioxidantes, protegiendo tu piel y disminuyendo el riesgo de enfermedades tan graves como el cáncer. Cada hojuela de avena contiene tiamina, magnesio, fósforo, zinc, manganeso, hierro y selenio.

El agua de avena es una excelente base para preparar un desayuno saludable, como por ejemplo, un licuado verde con frutas y vegetales, siendo la opción ideal para desintoxicar tu organismo después de las fiestas navideñas.

El toque de jengibre le aportará frescura al agua de avena, aparte que acelerará tu metabolismo y te inyectará más energía durante el día.

Agua de avena para adelgazar con jengibre

Necesitarás

5 tazas de agua

1 taza de avena

Preparación

Toma una licuadora y agrega 1 taza de avena y 2 tazas con agua. Licúa hasta que todas las hojuelas hayan quedado pulverizadas.

Vierte el líquido en una jarra, pasándolo por un colador fino para que retenga los trozos mínimos de avena.

Luego, sobre el colador y los sólidos de avena, vierte el resto de tazas de agua restantes.

Vierte el líquido en un vaso y agrega 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo o molido. Deja reposar por una hora en la nevera y luego puedes beberlo a cualquier hora del día.

