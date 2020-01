5 señales de que tu pareja ya no te ama

Estás con la que para ti es la persona soñada, una relación que al principio parecía un cuento de hadas pero que, con el tiempo, se convirtió en algo rutinario, como si solo se estuvieran haciendo compañía. Quizás no sean la pareja ideal.

Estas señales indican que tu pareja ya no te ama, debes estar alerta si observas algunas de ellas en la relación y date tu puesto:

-Deja de sentir celos por ti

No pienses en esas personas celópatas. Cuando un hombre te ama de verdad, siempre sentirá un tipo de curiosidad por conocer a tus amistades o saber hacia dónde te diriges cuando no estás con él. Cuando esto para, entones ya no hay amor.

-No conversan sobre el futuro juntos

Al estar con la persona ideal, los planes a futuro son algo de cada día. Siempre conversan sobre lo que harán dentro de unos meses o unos años, pero cuando ya esa persona no siente amor por ti, solo está contigo por el rato, quizás mientras consigue algo mejor.

-Deja de hacer planes contigo

Solían pasar todos los fines de semana juntos, días especiales en el cine, salidas al parque a un almuerzo, cenaban en todos los restaurantes de moda pero esto quedó en el pasado. Ahora él sale con sus amigos y te ignora dedicándote con suerte un día de la semana y solo haciendo cosas que le gusten, sin interesarse en lo que quieres hacer.

-Todo es una pelea

Cuando no hay amor, nada le importa. Te lastima con sus palabras, todo le incomoda, su paciencia terminó, no comprende nada por lo que puedas estar pasando. Las que una vez fueron discusiones divertidas, ahora son agresivas y siempre terminan en llanto para ti.

-El único tiempo que pasan a solas es cuando tienen sexo

Si el momento del sexo es el único momento a solas, déjalo ir. Las noches conversando sobre sus sentimientos a la luz de la luna, todos los momentos en que estaban callados el uno junto al otro y eran felices, se acabaron.

