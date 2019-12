Así es como puedes sanar tu mal karma antes de que acabe el año

El año está por terminar y con ello llegan grandes oportunidades de cambio que te permitirán sanar el mal karma que te ha estado atormentando. El significado de karma es acción, lo que rige las cosas buenas y malas que pasan en tu vida.

El mal karma es ese que nos junta con malas personas, nos pone obstáculos en el trabajo, trae enfermedades, accidentes y cargas innecesarias en nuestras vidas. Por eso, es muy importante saber cómo romper con ello y sanar. Comienza identificando en qué áreas de la vida te sientes estancada; puede ser un trabajo o una relación, incluso en tu familia o en algún hobby que tengas.

Reflexiona honestamente sobre esos obstáculos y comprende dónde radica el problema. ¿Cuándo y cómo comenzó todo esto? El primer paso salir de esos nudos kármicos es volver al origen del problema. Si bien puede parecer que uno no puede escapar de las leyes del Karma, aún es posible sanar, siguiendo estos consejos:

Corta los lazos tóxicos.

No sientas remordimientos al cortar a las personas que invaden tu campo de energía con un pesado karma. La vida es lo suficientemente complicada: ¡no dejes que las personas equivocadas la compliquen aún más! Esto no significa que debas crear mala voluntad entre tú y otra persona, sino que debes distanciarte cortés y respetuosamente de las personas que te causan más daño que bien.

No es necesario que ofrezca demasiadas explicaciones; bastará una simple nota de cierre que les desee lo mejor. Si la energía de la persona no se siente "bien" y constantemente te inflige estrés, te debes a ti mismo y a tu karma dejarlos ir por su propio camino.

Da amor a todos, incluso a tus enemigos

Si bien amar a las personas que no te quieren no es lo más fácil de hacer, te dará la conciencia tranquila al final del día. Si alguien tiene un problema contigo, ese es su propio karma proyectándose sobre ti. Permita que su karma los alimente con lo que obviamente no se están dando a sí mismos: amor.

Si quieres amar a todos, no importa si te quieren de regreso, tendrás una relación mucho mejor con las personas. Además, tal vez esos enemigos podrían convertirse en amigos eventualmente. Las personas dolorosas y negativas realmente necesitan amor más que nadie, así que ofrézcalo de todo corazón.

Agradece por las buenas y malas experiencias (y aprende de ello)

Las lecciones existen tanto en los valles más bajos como en las montañas más altas, solo tenemos que mantener nuestros ojos y oídos abiertos para ellos. No tienes que sentirte avergonzado o indigno de experiencias positivas en tu vida solo porque tuviste un mal pasado; simplemente aprenda de él y avance sabiendo que siempre puede escribir un nuevo capítulo en su historia.

Agradece lo que has aprendido porque, sin cada una de sus experiencias, no sabría lo que hace hoy. Tus experiencias te dan forma, pero no tienen que definirte. Simplemente comience a vivir su vida de manera más decidida y, sin duda, comenzará a aparecer un mejor karma cuando menos lo espere.

