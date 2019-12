¿Buscas bajar de peso y estar saludable sin tener que hacer una dieta estricta? Entonces quizás quieras considerar este jugo de toronja, manzana y piña.

No vamos a mentir. Perder peso es difícil y no recuperarlo es prácticamente inaudito. Si está tratando de perder peso pero tiene dificultades para comer suficientes frutas y verduras, ¿por qué no beber algunas?

Tres batidos verdes para botar los kilos ganados en Navidad Los “batidos verdes” son una excelente solución para botar los kilos adicionales que deja diciembre en muchas mujeres.

Despierta y mejora tu flujo sanguíneo con esta mezcla cítrica. Las remolachas ayudan a bajar la presión arterial y desintoxicar el hígado, mientras que las manzanas verdes mejoran la textura de la piel. Las naranjas y la piña le proporcionan toda la vitamina C que necesita, además de una serie de otros beneficios que recibirá de este jugo lleno de nutrientes.

Jugo de toronja, manzana y piña para bajar de peso

Ingredientes:

-2 toronjas medianas, peladas y separadas

-2 manzanas verdes grandes, sin corazón y cortadas en cuartos

-1 naranja grande, pelada y separada

-2 tazas de trozos de piña

-Media remolacha, cortada a la mitad

-Una ramita de menta

Preparación:

Lava y prepara todos los productos como se indica. Exprime cada elemento en el orden en que aparece y drena el jugo a través de un colador si prefieres menos pulpa. Enfría o sirve sobre hielo si lo deseas.

Te recomendamos en video