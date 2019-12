Cuando tienes una familia tóxica estas épocas son todo menos felices

Para muchos la Navidad y el Año Nuevo significan felicidad, amor, y mucha paz. Son los días que uno puede compartir más con su familia, recibir regalos y gastar para complacer a sus seres queridos.

Vemos las películas navideñas en donde todos consiguen su final feliz o las propias redes sociales que muestran las familias perfectas y sus celebraciones de ensueño. Parece una competencia sobre quién tuvo la mejor navidad, qué familia es la más amorosa o divertida.

Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que no gozan de esta "familia perfecta"? Para todas esas personas que provienen de una familia tóxica, que estas fechas vienen acompañadas de ansiedad, de temor, y de mucha soledad.

Son las almas más fuertes por soportar con una sonrisa todas las carencias que tienen que enfrentar desde su trinchera y a veces sin compañía. Lo peor que alguien que está en esta situación puede hacer es abrir redes sociales y empezar a compararse.

Todas las historias son diferentes y créeme en todas hay dolor. Cada sonrisa que tú veas en redes sociales tuvo que enfrentar ciertas batallas para estar ahí y poder mantenerse en pie.

Tal vez las suyas no fueron tan difíciles como las tuyas, pero ¿sabes algo? La vida no es justa, si crees que estás aquí para encontrar justicia en tu día a día vivirás con mucho pesar en tu corazón.

La vida es hermosa, está llena de aprendizajes, y no es una carrera para ir comparándote todo el tiempo. Tal vez tú vengas de una familia tóxica que te hizo mucho más difícil el camino, pero eso solamente te dio más de donde aprender.

No sé si es justo o no lo es, pero lo único bueno que podemos hacer con todo ese dolor es aprender de él, y lograr salir más fuertes de todas las situaciones que nos han herido. No son fáciles estas fechas, pero recuerda que siempre tendrás alguien con quien contar.

