5 cosas que debes recordar cuando sientas que el mundo está en tu contra

Si tuviste una semana realmente mala donde todo lo que podría salir mal salió peor esto es para ti. Aunque sientas que tu mundo se está desmoronando en este momento, debes saber que estarás bien Sólo necesitas recordar algunas cosas:

Aprecia las pequeñas cosas que sobresalen entre las terribles experiencias.

Las cosas malas siempre parecen superar las buenas pero no tiene que ser así. ¿Dormiste increíble toda la noche? ¡Genial! ¿Hiciste un sándwich en la mañana que quedó delicioso? ¡Disfrútalo!Tómate un minuto para apreciar las cosas buenas que están sucediendo, incluso si fueron pequeñas o momentáneas. Agradece que tuviste ese pequeño alivio. Si todo lo que tienes en mente son todas las cosas malas, eso es todo lo que notarás, así que asegúrate de apreciar las pequeñas cosas.

No hay nada malo contigo.

No eres desagradable. No eres un fracaso. No estás condenada. Simplemente estás pasando por un momento difícil. Es fácil para tu mente jugar con tus emociones. Es fácil sentir que todo el mundo está en tu contra, como si tus amigos no quisieran tener nada que ver contigo o como si nunca pudieras alcanzar tus metas, pero debes recordarte que son sentimientos, no hechos. Los sentimientos pueden cambiar. No estás condenada al fracaso por un mal momento.

Aléjate de las cosas que te causan estrés innecesario.

Desafortunadamente, las redes sociales no son tan geniales como parecen. Si sientes que todo está saliendo mal y estás pasando por una temporada complicada, quizá debas descansar un poco de las redes sociales y todo lo que te causa un estrés innecesario. Apaga las noticias. Apaga tu teléfono. Deja de preocuparte por lo que otras personas están haciendo con sus vidas. Deja de obstruir tu cerebro con distracciones. Tómate un tiempo para aclarar tu mente, un tiempo para digerir tus propios sentimientos y dejar de preocuparte por el mundo externo.

La vida sigue

Es solo temporal; todo en la vida es solo temporal. Es solo un mal día o una mala semana, pero no es una mala vida. Agradece por todo lo que tienes y verás que en realidad has tenido mucha suerte. A pesar de lo malo que podría estar pasando, no significa que debas dudar de las cosas. Las cosas cambiarán y estarás bien.

Respira profundamente y ríete de lo ocurrido

Realmente ayuda. En lugar de estar molesto por las cosas que van mal, simplemente ríete. Toma una copa de vino y ríete de eso. Claro que apesta ahora, pero lo superarás y todo volverá a la normalidad pronto. Redirige el enojo que sientes, te prometo que te ayudará a superarlo más.

