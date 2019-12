Consejos para tener una imagen corporal positiva durante la Navidad

Si bien ninguna época del año es inherentemente positiva para el cuerpo, las navidades pueden ser particularmente difíciles si luchas con tu imagen corporal.

Con tantos eventos sociales, más la exposición a miembros de la familia posiblemente críticos, muchas personas consideran que la Navidad es todo un desafío para mantener una imagen corporal positiva.

Expertos ofrecen algunos consejos para tener unas navidades felices sin preocuparte por cómo te ves:

1. Habla con tu familia y amigos

Si temes los comentarios sobre tu cuerpo, o sobre los cuerpos en general, puede valer la pena intentar tener una conversación con quienes te rodean sobre cómo te hace sentir, dice la psicoterapeuta Jessica Vechakul . "Intenta tener conversaciones sinceras con familiares o amigos sobre cómo ser solidario", dice ella. "Incluso si no entienden completamente, con suerte intentarán evitar hacer comentarios dañinos sobre los alimentos o los cuerpos".

2. Aléjate de las redes sociales

Las redes sociales pueden ser una fuente de sabiduría para la positividad corporal, pero también pueden generar sentimientos de autocrítica. Asegúrate de curar tus feeds de redes sociales para que no generen ninguna negatividad sobre tu cuerpo. "Sigue las cuentas de redes sociales positivas para el cuerpo y las grasas positivas para que sepa que no está solo en la lucha, y también para replantearse lo que podría estar diciéndose sobre su cuerpo", dice Lisa Du Breuil, trabajadora social especializada en positividad corporal.

3. Di no cuando sea necesario

A veces suficiente es suficiente. Du Breuil recomienda vigilar tus propios sentimientos y rechazar invitaciones si no se siente bien. "Está bien decir que no gracias a las actividades, fiestas, etc.". "También está bien limitar tu tiempo en los eventos o asegurarse de tener un tiempo a solas durante un fin de semana con la familia". Un poco de tiempo de restauración por tu cuenta, en el que ayudas a recordarte lo increíble que eres, puede ser el boleto para aprovechar al máximo la temporada navideña.

