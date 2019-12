5 señales que indican que tu vida está a punto de dar un giro de 180 grados para bien

El comienzo de una auto transformación requiere acción, pero el final, hay algo más profundo, más difícil; algo que probablemente estás sintiendo en estos momentos. Quizá parezca que todo es caos y que la vida está jugando contigo pero no es así. Recuerda que después de la tempestad, viene la calma.

Aquí, algunas señales de que su vida realmente está cambiando para mejor, incluso si no se siente así en este momento.

Ya no te sientes tan cómoda donde estás ahora

Yodos nos hemos sentido "fuera de lugar" de vez en cuando pero llega un momento en el que ya nada se siente tan familiar o reconfortante en donde antes sí. Generalmente esto significa que has superado tu vida tal como la conoces. Es extremadamente incómodo, pero te permite comenzar de nuevo. Cuando llegue el cambio, te sentirás bastante perdida y sin rumbo. Si bien esto será algo con lo que luches, a medida que pase el tiempo las cosas comenzarán a tener más sentido. No hay nada de malo en perderse de vez en cuando así que si quieres un cambio, es momento de tomar el riesgo.

Las cosas que alguna vez se sintieron increíbles, ahora son intrascendentes

¿Te ha pasado que escuchas una canción una y otra vez porque te hace sentir magia en tu cuerpo y de pronto, de un momento a otro, comienza a sentirse monótona o aburrida? Quizá tu grupo de amigos de siempre ya no se siente tan bien como antes y los lugares donde siempre comías ya no te satisfacen. Si estás atravesando por esto, quiere decir que estás creciendo y aunque es triste que ya no haya la magia de antes en lo que solías amar, es necesario atreverte a conocer cosas nuevas. Aún no lo ves, pero hay nueva magia en camino. Solo tienes que soltar lo viejo primero.

Te has aislado un poco

Se siente extraño cuando comienzas a cuestionar algo que antes dabas por sentado y eso quizá te lleve . El aislamiento a veces se siente solo, pero es tu propia versión de un capullo. Los verdaderos superarán este período contigo, y los que se desvanezcan en la distancia solo dejarán espacio para las personas que deben estar a tu alrededor en esta nueva fase de la vida.

Haz alcanzado una ambición que ahora te hace sentir atrapada

Haz alcanzado muchas de tus metas pero sientes que estás siendo desagradecida por "hacer el feo" a las cosas por las que una vez trabajaste tan duro. También sientes inquietud ante la perspectiva de tener que trabajar tan duro una vez más para lograr el próximo gran logro. Siempre está bien descansar, pero si te sientes atrapada, probablemente sea hora de re dirigir tu camino. El hecho de que lleguemos a un logro solo para establecer una nueva meta puede parecer desalentador, pero en realidad es mucho mejor que la alternativa. No estás atrapada, solo es hora de seguir moviéndote.

Empiezas a ver y pensar en lo que no quieres

Cuando llegue el cambio, comenzarás a ver exactamente lo que no quieres en su vida y quien te está frenando o bloqueando el paso. Cuando sea momento de un cambio, resaltarán todas las cosas negativas esto puede ser en una relación, un trabajo o cualquier otro aspecto de tu vida donde antes solo le veías lo bueno que te hacía quedarte. Si bien cortar los lazos y pasar de estas cosas no será fácil, es mucho más importante de lo que probablemente piensas.

