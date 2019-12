Tu intuición siempre sabe lo que es bueno para ti: Escúchala.

¿Alguna vez has sentido que estás destinada a hacer algo o estar con una persona específica porque así lo dice tu intuición? Es una sensación inexplicable, una fuerza magnética que te lleva a cierta situación o bien, que te aleja de ella; como un sexto sentido que hace un llamado especial. Esa es tu intuición y si aprendes a escucharla, te encaminarás hacia lo que es mejor para ti.

Tu intuición no es una entidad física, sino una fuerza espiritual intemporal basada en el amor y la sabiduría. Dicen que el corazón sabe lo que quiere pero seamos honestas, ¿cuántas veces no terminas suspirando por la persona equivocada sólo porque tu corazón se acelera cuando ésta se acerca? Contrario a eso, tu intuición te enviará una alerta si se trata de alguien que no es bueno para ti. Que te encapriches y la ignores, es otra cosa muy diferente. Tu mente trata de buscar una explicación racional, tu corazón va a decir una cosa mientras tu instinto intentará convencerte de otra. Es en tiempos de crisis que necesitarás saber a quien debes escuchar.

Tu intuición es una "respuesta interna involuntaria" que ocurre cuando tu cuerpo y mente internalizan algo nuevo y reaccionan como una forma de "autoprotección" o un impulso que te direcciona hacia algo positivo. En otras palabras, la intuición es ese empujón que viene de tus entrañas para hacerte reaccionar frente a una situación dudosa.

La intuición es espontánea, puede aparecer en cualquier momento y, a menudo, de forma inesperada. Podrías estar en medio de una conversación con un compañero de trabajo y de pronto, tu intuición te dice que está mintiendo sobre una situación o que bien, está ocultando información. Esto puede llevarte a buscar mejores respuestas o hacer mejores movimientos que te pondrán a salvo.

Seguir tu intuición puede salvarte de situaciones de riesgo. Si un día decides llegar a casa a través de una ruta alterna en lugar de tomar la de siempre y más tarde te enteras que hubo un accidente masivo en el lugar donde se supone que pasarías, al mismo tiempo que te dirigías a casa, entenderás que fue tu intuición la que te llevó por ese otro camino para "salvarte". La intuición actúa de la manera más leve posible y no atrae a la lógica, aunque si confías en ella con frecuencia, puede hacer maravillas.

La intuición está lista para ser parte de tu vida a través de una vida inspirada. Le permitirá tomar el camino correcto en lugar del equivocado, trabajar para un empleador honesto en lugar de uno deshonesto. Te animará a crecer; espiritual, mental y físicamente porque estás invertido en la persona que más te importa: tú.

