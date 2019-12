6 señales que indican que estás pasando por una depresión de la temporada navideña

La depresión es un mal común que aparece durante la temporada navideña. Mientras que para muchos es una época de amor, diversión y mucha alegría, para otros representa estrés, ansiedad y tristeza.

Esto tiene que ver con los cambios de clima pues en muchos países, las temperaturas descienden considerablemente. También es un momento en el que muchos se sienten solos o frustrados frente a su situación amorosa o familiar pues no todo es paz y amor como se ve en las películas navideñas. Hay quienes experimentaron pérdidas durante el año o que aún no se recuperan de una.

Si te sientes un poco perdida pero no sabes realmente qué lo que sucede, aquí algunas señales que indican que estás pasando por una depresión de la temporada navideña

¿Te sientes triste y vacía?

La depresión estacional es un sentimiento persistente de tristeza o vacío. Si ya no encuentras placer en la vida diaria. Quizá sientes que no has cumplido tus metas o aún te cuesta trabajo asimilar los cambios que se han gestado hasta este punto. Si sientes que no puedes con esa sensación de vacío, lo mejor es expresar lo que sientes, ya sea con un amigo o familiar de confianza. Una combinación de terapia y medicamentos, junto con cambios en el estilo de vida, puede ayudar. Ante todo, es importante que sepas que no estás sola y que hay muchas personas que están dispuestas a darte el amor que mereces.

¿Tienes problemas para concentrarte?

La temporada puede realmente impactar tu desempeño en el trabajo. La depresión puede afectar tus niveles de productividad, al grado de que no puedas siquiera estar en la oficina o cumplir con tus obligaciones. Si sientes que no puedes concentrarte y que estás perdiendo mucho tiempo por culpa de esos pensamientos caóticos, es momento de acercarte a hablar con un supervisor o autoridad que pueda apoyarte. A veces es necesario tomar un tiempo libre para cuidar de tu salud mental. Es mejor abordar los problemas de frente que esperar a que tengan un impacto negativo en tu vida.

¿Duermes todo el tiempo o no lo suficiente?

Algunas personas con depresión duermen todo el tiempo mientras que otros apenas pueden conciliar el sueño. A pesar de que carecen de energía para las actividades diarias. La depresión puede mantenerlo dando vueltas por la noche, especialmente cuando causa problemas en el frente laboral.

¿Has subido o bajado de peso?

Si tu sueño se ve afectado por la depresión, es posible que anheles la comida chatarra con más frecuencia. Algunas personas buscan saciar el vacío con comida pues ésta hace que el cerebro libere varios neurotransmisores que les dan la sensación de bienestar. Otros encuentran que sus apetitos desaparecen bajo el pesado peso de la depresión. Esto puede provocar fluctuaciones de peso.

¿Tienes dolor o malestar en el cuerpo?

La depresión puede hacer que tengas dolor físico y mental. Las personas con depresión no diagnosticada a veces desarrollan dolores de estómago o dolores de espalda. Y las personas que experimentan los efectos físicos de la depresión en realidad tienen menos probabilidades de continuar su dosis de medicamentos recetados.

¿Cancelas o evitas compromisos sociales?

Para muchos, la temporada navideña es un momento para visitar a la familia y hacer reuniones con amigos. Sin embargo, si no sientes la energía para estar de fiesta, es posible que tengas depresión estacional. Si normalmente eres introvertida, este síntoma puede ser difícil de notar. Sin embargo, si te encuentras rechazando cada invitación de la hora feliz, pregúntate por qué. No estás obligada a estar en donde no te sientes cómoda pero trata de no encerrarte o aislarte. Hay muchas personas para las que eres importante y quieren verte bien.

