Para encontrar la felicidad, aprende a cerrar ciclos

Cuando algo se acaba, no hay nada peor que sentirte flotando en un limbo. Ya sea que se termine un amor, un trabajo o alguna situación en la que ya estabas cómoda y segura, el dolor que se siente es inevitable. No puedes evitar preguntarte por qué terminó o qué pudiste hacer diferente para que continuara. Pero nada es eterno y es momento de que aprendas a soltar para encontrar la felicidad.

¿Sigues luchando por un amor pasado? ¿Realmente te ves en ese trabajo para siempre pero ahora sientes que no hay más? Quizá es momento de que cierres ese ciclo y emprendas una nueva aventura.

Sí, lo desconocido es aterrador para todos pero es importante que dejes ir el pasado y las dudas y avances; de lo contrario, quedarías estancada en algo que ya no te hace bien.

¿Por qué es tan difícil dejar ir a alguien que ya no te ama? Nada es más difícil que alejarse de alguien que no te ama

Te entiendo, el dolor en el que estás ahora es intenso y parece que nunca terminará. Pero lo hará una vez que comiences a soltar y a ver todo lo que el futuro tiene para ti. Si estás decidida y lista para dar los siguientes pasos, comenzarás a sentir una liberación en tu mente, cuerpo y alma que hace mucho tiempo no sentías.

Cuando aprendes a cerrar ciclos, entiendes lo que realmente quieres. El tiempo trae consigo valiosas lecciones que eventualmente aplicas para construir algo nuevo. La forma de terminar con el dolor y el miedo a lo desconocido es analizando detenidamente lo que sucedió y lo que realmente queremos.

Pregúntate: ¿qué has aprendido de tu amor pasado? ¿Qué te ha dejado ese trabajo? ¿Qué te gustaría cambiar de tu estilo de vida? Agradece lo que tienes, lo que has logrado y visualiza lo que quieres para mejorar tu vida.

Por qué deberías adoptar la idea de “ser tu propia pareja” antes de pensar en una relación Cuando aprendes a amarte, te conviertes en tu mejor pareja

Muchas veces nos aferramos a las cosas como eran al principio y nos encerramos en nuestro mundo ideal. Así que que cuando se acaba el amor, nos sentimos perdidas en lo desconocido (por eso volvemos a lo que ya sabemos). La realidad es que no es sano que vivas atada al pasado. Debes aprender a superar y dejar que las cosas fluyan para que lo nuevo entre.

Cerrar ciclos es abrir las puertas a nuevas oportunidades profesionales, viajes, amistades y amores. Te permite encontrar un nuevo lugar donde te sientas cómoda, personas con las que puedas compartir todo lo nuevo que aprendiste en el pasado y con quienes puedes emprender nuevas aventuras.

Cerrar ciclos es dejar ir un amor pasado a pesar del dolor y las esperanzas perdidas te permitirá levantar la cabeza y concentrarte en las oportunidades de felicidad que se te presentan. Cerrar ciclos es salir de ese trabajo en donde has dado todo y no hay más hacia donde avanzar. Cerrar ciclos es moverte de esas cuatro paredes entre las que has estado siempre para respirar nuevos aires y disfrutar de nuevos paisajes.

Te recomendamos en video