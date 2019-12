7 pequeñas formas de practicar el “amor propio” cuando crees que no tienes tiempo de nada

Para cualquiera que busque vivir una vida saludable y sostenible, no hay nada más importante que el amor propio. A veces la vida es demasiado complicada y entre agendas apretadas, distancias y falta de tiempo, olvidamos lo importante que es el cuidado personal.

Cuando vivimos días llenos de actividad, ruido y prisa, es increíblemente difícil sentirse bien y descansada por ello, tienes que encontrar la forma de consentirte para recuperar la cordura. Un poco de amor propio9 siempre es posible. Aquí te dejamos algunas formas de aplicarlo en ese tiempo libre que eventualmente llegas a tener.

Date una ducha

¡En verdad! No hay nada tan poderoso y relajante como una ducha. Todo se siente mejor cuando estás fresca y limpia. Lavar tu cabello y darte un pequeño masaje de esponja en el cuerpo es una delicia. Trata de hacerlo después de un largo día para que te deshagas de todo el estrés y la suciedad acumulada.

Muévete

¿Demasiado ocupado para ir al gimnasio? Sube las escaleras cuando y donde puedas. Intente estacionar su automóvil en la parte más alejada del estacionamiento también. Muchos pequeños pasos sumarán.

Cierra los ojos y respira

Respire profundamente y sienta que todo su pecho se expande, y luego deje que el aire salga lentamente. Concéntrate en tu respiración y deja que te arrastre.

Maquíllate

Si el maquillaje es tu pasión, póntelo. No tiene que ser un ritmo completo, puede hacerlo en su automóvil. Pero si un poco de rímel te hace sentir que puedes enfrentarte a lo que se te presente, comienza a deslizar.

Di "no" a la fiesta a la que no quieres ir

No tienes tiempo de hacerlo, de todos modos. No puedes estar en dos lugares a la vez, así que date el regalo de no tratar de ser sobrehumano y di "no". Hazles saber a tus amigos que los amas, pero diles que tu plato está lleno. Tus amigos lo entenderán, o al menos deberían hacerlo.

Escucha algo que amas de camino al trabajo

Quizás sea un podcast. Quizás sea una nueva lista de reproducción en Spotify o un nuevo audiolibro. Elija algo que eleve su espíritu, y deje que ese sea el comienzo de su día y el tiempo bien empleado en su viaje.

Pon tu teléfono en "no molestar" cuando salgas de trabajar

Elige una hora y configúrala. Tal vez no recibas llamadas después de las 9 p.m. Quizás no recibas llamadas después de las diez. Sea lo que sea, a menos que sea un cirujano, un médico de urgencias o un padre, cualquier persona que lo llame o le envíe un correo electrónico en ese momento puede esperar.

