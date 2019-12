5 razones por las que TODAS necesitamos un descanso de las relaciones amorosas de vez en cuando

La sociedad nos ha hecho creer estar soltera es una especie de maldición que nos hacer sentir miserables. Sin embargo, buscar una relación solo por el hecho de no ser señalada es un grave error.

Sí, estar soltera puede hacerte sentir que algo te hace falta, especialmente cuando ves que todos los demás están en felices en una relación.

Estar soltera no es una condena y estar en una relación tampoco es una bendición. Ninguna te garantiza la felicidad. Pero si algo debes hacer antes que seguir probando relaciones amorosas, es tomar un descanso y enfocarte en ti y lo que amas. Así no sólo definirás lo que sientes y lo quieres sino también descubrirás lo que te hace realmente feliz.

Recordar que eres lo mejor que te ha pasado.

Seamos realistas. A veces lo olvidamos. Nos enredamos tanto en nuestras relaciones, situaciones, conexiones, etc. y olvidamos que, independientemente, somos lo mejor que nos va a pasar. No solo es refrescante, sino necesario tomarlo de vez en cuando.

Porque no tendrás exceso de estrés.

Que asombroso verdad? No se preocupe por si debe enviar un mensaje de texto o cuándo (aunque no deberíamos estar tan preocupados con estas cosas de todos modos), no hay peleas tontas, nadie a quien responder. Estar involucrado con alguien de cualquier forma o forma ocupa un poco de espacio mental. Si decides tomar un respiro de esto, te permites una claridad mental muy necesaria.

Aprendes más sobre ti.

Si lo único en lo que tiene que concentrarse es en usted, ¿cómo puede NO aprender sobre usted? No me malinterpretes, aún debes aprender sobre ti en una relación. Este tipo de soledad completa solo produce un sentido diferente de auto conciencia y auto descubrimiento.

Sus únicas prioridades serán usted, su familia y sus amigos.

Aprende algo nuevo sobre ti. Emprende un nuevo pasatiempo. Encuentra la pasión de tu vida si aún no lo has hecho. Sal con un familiar con el que normalmente no pasarías tiempo. Viaja a un lugar al que siempre has querido ir. Prepare una cena elegante y beba un buen vino usted mismo. Sal con tus amigos viernes y sábado. Sobre todo, crea recuerdos. Para ti.

Porque estás haciendo espacio para que se desarrollen las mejores situaciones.

La razón principal para hacer esto es por ti mismo. Pero esto puede ser beneficioso para esa relación especial que espera tener algún día. Tal vez no lo quieras ahora, pero algún día.

Tomarse el tiempo para concentrarse únicamente en el amor y el cuidado de usted es lo mejor que puede hacer por usted mismo y por todos los demás que podrían entrar en su vida.

