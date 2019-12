5 formas en las que la ansiedad te hace dudar de tu fortaleza

La ansiedad es un trastorno mental destructivo, que roba tu paz y tranquilidad. Puede atormentarte mientras duermes y aunque hay cosas que pueden ayudarte a minimizar los efectos de ésta en tu mente, no deja de ser una batalla constante contigo misma.

Cuando tienes ansiedad, todos los días se convierten en una batalla con tus propios demonios. Algunos días son más fáciles que otros pero al final, la ansiedad siempre está ahí. Es una situación agotadora que puede hacerte dudar de tu fortaleza.

Éstas son algunas de las mentiras que te hace creer la ansiedad.

"No soy capaz de hacer esto"

Todos hemos estado allí antes. Nos hemos dicho a nosotros mismos que no podemos hacer algo, aunque en realidad no lo hayamos intentado. Pero la verdad es que nunca sabrá si no sale de su zona de confort y da el salto. Si deseas algo, no dejes que el miedo tome la decisión por ti. Te arrepentirás más tarde.

"No soy lo suficientemente buena"

Tu vida no está diseñada para ser comparada con la de otra persona. Eres un ser único con tus propias experiencias de vida. El hecho de que le tome a alguien 6 meses hacer algo no significa que esté mal que usted tome 7 u 8 meses para hacer lo mismo.

"Soy débil y patética"

Le gusta susurrarte cada noche y día que deberías dejar de intentarlo, porque en primer lugar no vales la pena. La ansiedad te hace pensar que eres pequeño y que eres una carga para tus seres queridos.

"No merezco el amor"

La ansiedad me dice que debería cancelar la fecha antes de hacer un lío incómodo. La ansiedad me dice que no merezco el amor, porque ¿cómo podría alguien como el tipo de mierda mostrar a la persona que soy?

"Voy a arruinar todo lo que haga"

La ansiedad frecuentemente me dice que voy a arruinar todo lo bueno de mi vida. Si estoy en una relación amorosa, la ansiedad me dice que voy a arruinarlo. Si finalmente consigo el trabajo de mis sueños, la ansiedad me dice que renuncie antes de que me cague.

No creas las mentiras que te dice tu ansiedad. No importa cuán implacables puedan parecer, recuerde que no son ciertos. Aprende a detectar las mentiras y luchar contra tu pensamiento negativo diciéndote a ti mismo que mereces amor y respeto. Está bien cometer errores y está bien tener un punto de partida diferente al de otra persona. Tener pensamientos ansiosos es algo perfectamente normal y el objetivo no es invalidar tus propios sentimientos. Sin embargo, es importante conocerlos para poder encontrar mejores maneras de desarrollar hábitos de pensamiento más positivos.

