4 recordatorios de amor si estás extrañando a un ser querido esta temporada de fiestas

La temporada festiva es difícil para todos. Aunque parezca que todo es felicidad y fiesta en cada esquina, en realidad se trata de un momento que despierta una serie de emociones encontradas en muchos que han sufrido alguna pérdida. Por un lado, tienes a un montón de personas que te aman incondicionalmente pero por otro, te hace falta esa persona que jamás pensaste no estaría presente en la fiesta.

Tal vez sientas que eres el único en el mundo que es miserable durante las navidades, pero no es así. Aunque cada quien lleva el duelo de diferente manera, hay otras personas que extrañan a un ser querido que falleció. Un duelo está incluso en una persona que no puede ver a su ser querido porque este está lejos y no pueden estar juntos, personas que terminaron una relación y aún sienten ese vacío que dejó su pareja; y sí, también están quienes viven un duelo ante separaciones y problemas familiares. Nadie está tan feliz como parece, lo importante, es aprender a entender esos sentimientos negativos que te invaden y tratar de respirar.

Está bien sentirte molesta

No tienes que contener tus emociones negativas porque se supone que ésta debe ser la época "más feliz del año". Para algunas personas, este es el momento más difícil porque es cuando recuerdan todo lo que han perdido. Está bien sentirte molesta pero trata de enfocarte en los buenos momentos que viviste con tus seres queridos. Recuerda las risas, las historias y todo eso que te hacía feliz de esas personas. Puedes molestarte porque esos días han quedado atrás y tienes permitido llorar pero no puedes dejar que eso defina el resto de tus días.

Se te permite omitir ciertas tradiciones

Está bien si tu espíritu festivo está completamente apagado. No tienes que fingir felicidad. No te convierte en El Grinch elegir no festejar. Basta de creer que hay un protocolo a seguir. Si no estás lista para participar en tradiciones que te recuerdan a ese ser querido que ya no está, está permitido saltar la celebración este año. Puedes saltarla todos los años si así lo deseas. Puedes incluso establecer nuevas tradiciones, hacer tus propias reglas. Quizá puedas elegir un viaje en lugar de una cena; quizá prefieras una cena sólo con tu pareja o entre amigos o quizá te haga más feliz pasando la noche viendo películas. Solo sé feliz y no te olvides de quienes siguen ahí, amándote incondicionalmente.

No te sientas culpable por tu felicidad

Hay tantos sentimientos encontrados en estos días que a veces te confunde sentirte bien o feliz, aún en medio del duelo. Durante esos extraños momentos en los que olvidas tu dolor, cuando realmente te ríes de verdad, no debes sentirte culpable. No estás traicionando a tu ser querido porque no estás llorando o porque estás bailando en la fiesta. Ten la seguridad que tus seres queridos quieren que seas feliz y que disfrutes la temporada navideña. No está mal sentirte triste pero tampoco está mal reír. Deja que las cosas fluyan.

Vas a superar esto

Puede que tengas dificultades emocionales durante la temporada, pero terminará y sobrevivirás . Pronto será un nuevo año y tendrá la oportunidad de un nuevo comienzo. Nunca podrás olvidar a quienes ya no están pero llegará el momento en que puedas avanzar con una sonrisa en el rostro o al menos, con la tranquilidad de que todo estará bien.

