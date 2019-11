5 formas en las que tu inseguridad está afectando tu relación de pareja

Si en estos momentos hay una sensación de distancia en tu relación, es casi seguro que te sientas confundida y perdida. Hay muchas preguntas en tu cabeza y muchas de ellas tienen que ver con que dejas que la inseguridad se apodere de ti.

Una de las mejores partes de estar en una relación es esa cercanía emocional e íntima que tienes con tu pareja pero si tus inseguridades están provocando ese distanciamiento, las cosas pueden complicarse.

Aquí hay algunas razones por las que tu inseguridad está afectando tus relaciones

Tienes problemas para confiar plenamente en tu pareja

La confianza mutua es esencial si quieres una relación sana. Cuando tus inseguridades te impiden confiar plenamente en tu pareja, eso también dificulta la apertura emocional. Esto puede entorpecer el crecimiento de la relación. Tu inseguridad te impide tener confianza y fe en alguien y eso límite la cantidad de intimidad emocional que pueden compa.

Actúas en base a pensamientos negativos

Está bien tener pensamientos negativos de vez en cuando, pero la inseguridad te hace sentir desanimada con frecuencia, eventualmente esos pensamientos cambiarán tu forma de actuar, lo que seguramente afectará tu relación. Si repites algo muchas veces, se volverán acciones y al final, terminará doliendo.

Por ejemplo: si sigues diciendo que no eres suficiente y que eres patética, se reflejará así en la realidad, haciendo que te comportes mal frente a tu pareja. No seas tan dura contigo misma ni con tu pareja. No dejes que los pensamientos negativos controlen tu vida.

Te comparas con los ex de tu pareja

Es natural sentir curiosidad acerca de con quién estaba tu pareja antes de llegar, pero si te la vives comparándote con sus ex y te preocupa más no estar a la altura que ser auténtica y vivir el momento, es una señal segura de que tus inseguridades están afectando tu relación.

Si tu pareja está interesada en ti e insistes en comparar, podría arruinarte. Todos los negativos 'qué pasaría si' son potenciales amenazas de relaciones. Si tú y tu pareja tienen una buena comunicación, entonces ésta es una inseguridad que debes silenciar. Piensa: '¿Con quién está ahora? ¿Yo o su ex?'. La respuesta es simple: Contigo, porque te ama y eres su presente.

Tu pareja constantemente tiene que tranquilizarte

No hay nada de malo en desear un poco de tranquilidad por parte de tu pareja de vez en cuando, pero si constantemente lo necesita para validarte, es una señal de que tus inseguridades te están superando. Esto puede causar graves problemas en la relación pues para esa persona es también agotador tener que reafirma siempre lo que vales porque tú no te la crees.

Tu pareja puede estar en la mejor disposición de tranquilizarte pero te estás apoyando demasiado en ella y no estás haciendo lo suficiente por ti misma. Cuando tu pareja pierde la paciencia con tu dependencia, ésta podría ser la entrada a un quiebre eminente.

Confías en tu pareja para hacerte sentir como si fueras suficiente

La auto aceptación no es algo que puedas convocar de la noche a la mañana, pero si confías únicamente en tu pareja para hacerte sentir que eres 'suficiente', lo suficientemente atractiva, divertida, inteligente y amable, nunca serás completamente feliz, tanto contigo mismo como en tu relación. Una persona insegura siempre se preguntará si alguna vez son 'suficientes'. No te sientes lo suficientemente adecuada y buscas a tu pareja para redefinir esto por ti, cuando todo el tiempo estás buscando algo que debería venir de adentro, terminas rompiendo vínculos importantes.

Te recomendamos en video