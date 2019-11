5 mentiras destructivas que te hace creer la depresión

La depresión suele ser uno de los padecimientos más malinterpretados de todos pues mientras que mucho9s creen es se trata de "sentirse triste y llorar", en realidad es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza constante, pérdida de interés o placer en lo que antes disfrutabas, sentimientos de culpa, entre otras situaciones que se convierten en una lucha diaria por sobrevivir.

Es una sensación de ahogamiento, como si dejases de respirar; es una pesadez que no te deja avanzar. A menudo, las personas que se encuentran alrededor de alguien con este padecimiento suelen creer que las palabras de aliento son un motor que ahuyenta el malestar. Pero no es así. A veces, los consejos y palabras bonitas no son suficientes para calmar esto y puede hacerlo peor.

La depresión nos dice cosas que no son ciertas. Una de las razones por las que creemos que estas mentiras es porque no nos abrimos y hablamos lo suficiente sobre la salud mental. Al hablar al respecto, nos damos cuenta de cuánta ayuda y esperanza hay. Aquí están algunos ejemplos.de las mentiras que nos hace creer este padecimiento.

"Las personas estarían mejor sin ti"

Esta es una mentira bastante obvia. Por supuesto, tu pareja, tus padres, tus hijos y tus amigos te extrañarían si no estuvieras cerca. Incluso el chico al que le compras el café todas las mañanas te extrañaría. Pero la depresión insiste en hacerte creer la gran mentira de que no harías falta. Eres alguien muy importante para muchas personas. Cuando sientas que no es así, no dudes en llamar a un terapeuta, a tu mejor amigo o cualquiera que pueda recordarte que nadie estaría mejor sin usted.

"No vales nada"

Durante los momentos difíciles, la depresión te dice que eres insignificante pero es una gran mentira. Eres especial y tienes muchas cosas buenas que te hacen única. Eres importante para tu familia, para tus amigos, para tu pareja y para todos los que conviven contigo. Tu presencia es valiosa porque es capaz de iluminar a cualquiera. Mereces mucho más de lo que crees.

"Eres desagradable y nadie te quiere"

La depresión te hace sentir sola y que eres lo peor del mundo pero no es así.Eres amada y hay muchas personas que están dispuestas a estar contigo siempre que lo necesites. Si la depresión te hace sentir de esta manera, trata de pensar en todas las cosas buenas que has hecho por otras personas. Entonces comenzarás a ver lo buena persona que eres. Tu depresión no te define.

"Estás rota"

La depresión te convence de que no mereces el amor ni la atención de los demás; te convence de que eres como una muñeca rota que no sirve para nada. Pero no estás rota, no necesitas reparaciones, sólo necesitas espacio y comprensión. Eres capaz de sanar tus heridas, solo tienes que aprender a amarte a ti misma, así como a permitir que otros te amen, no a pesar de tu depresión, sino con la aceptación de ella.

"Todo es tu culpa"

Un síntoma de la enfermedad es la necesidad de controlar todo y a todos, así como la desesperación de no poder hacerlo. Pero cuando las cosas van mal, tu ansiedad te hace creer que siempre es tu culpa. La depresión se complace en decirle que no puedes hacer nada bien pero no debes dejar que te controle. No es tu culpa, es la forma en la que funciona el mundo y ya.

Te recomendamos en video