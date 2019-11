Esto es lo que sucede en el cerebro de una mamá cuando abraza a sus hijos.

No hay duda: mamá a los mejores abrazos del mundo. Para tu hijos, eres un suministro interminable de los mejores abrazos del mundo. Siempre estás ahí para rodearlos en tus brazos cuando se sienten tristes o felices. Los abrazos poseen una fuerza especial

¿Sabías que los abrazos de bebé también son mágicos para las mamás? Los investigadores han descubierto que los abrazos tienen un impacto positivo en la salud emocional de la madre, especialmente después del parto. Un estudio de 2001 publicado en MCN: The American Journal of Maternal & Child Nursing descubrió que el contacto piel con piel, también conocido como cuidado canguro (kangaro care), puede minimizar e incluso ayudar a prevenir la depresión posparto que tanto afecta a las mujeres.

El mismo estudio encontró que el cuidado de los canguros, que incluye abrazos, puede reducir la ansiedad materna y promover el apego seguro entre mamá y bebé.

Los abrazos pueden cambiar la forma en que se involucran como padres, afianzando el lazo con sus hijos. De acuerdo con los investigadores, cuando abrazas a tus hijos te vuelves más sensible a las señales de estos, de modo que responden mejor a tus llamados.

¿Por qué los abrazos de bebé son tan mágicos? Gracias a los químicos en tu cerebro.

La investigación muestra que el acto físico de abrazarse o tomarse de las manos puede ayudar a las personas a sentirse menos estresadas. Esto se debe a que sus niveles de cortisol, la hormona que controla el estrés, caen en picada cuando lo tocan de manera amigable.

Un estudio de 2015 publicado en Proceedings of the National Academy of Science también encontró que abrazar a su bebé puede aumentar la liberación de oxitocina, también conocido como a. la "hormona del abrazo", que ayuda a acercar a las personas.

Los abrazos son claramente algo que los humanos usamos naturalmente como una forma de decir “te amo”, “todo estará bien” y “no te preocupes”. Un abrazo de alguien que nos ama libera oxitocina, una sustancia química que se ha relacionado con la felicidad y la satisfacción; además de que promueve los sentimientos de confianza y devoción.

Matt Hertenstein, psicólogo experimental de la Universidad de DePauw, declaró que "la oxitocina es un neuropéptido, que básicamente promueve sentimientos de devoción, confianza y unión. Realmente establece la base biológica y la estructura para conectarse con otras personas ".

En otras palabras: abrazar mejora el vínculo con tu bebé, mejorando el bienestar mental, emocional y físico de ambos. Un abrazo ayuda a impulsar el desarrollo del cerebro de tu bebé, fortalecer su sistema inmunológico, enseñarle a regular sus emociones y fomentar la autoestima positiva.

