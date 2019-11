Influencer chilena nos enseña a comer equilibradamente ¡Pero de verdad!

View this post on Instagram

Siguiendo la tónica de ayer de los antojos Quería hablar más en profundidad acerca de esto y darles los tips que a mi me sirve muchísimo y siempre le doy a mis clientas Siento que estoy dándoles mis secretos más bacanes jajaja Pero me encanta ayudarlas al máximo y que puedan partir con un estilo de vida saludable aprendiendo 💜 Tips para evitar antojos / picoteos innecesarios 1. La técnica del “hasta 10” Muchas y de verdad MUCHAS veces comemos porque estamos en piloto automático Sin ser conscientes de que nos estamos llevando comida a la boca Comemos sin hambre Solo porque la comida está al frente nuestro Y que pasa? Esto se presta para comer sin parar y no estar conectada con tu cuerpo y tus sensaciones Entonces? Contamos hasta 10 Cada vez que te vayas a meter algo “extra” a la boca quiero que cuenten hasta 10 y piensen Realmente, tengo hambre? Es hambre real? O es un antojo? Les aseguro que el 90% de las veces será solo porque la comida está ahí y no por tener realmente hambre! 2. Aprender a comer// CLAVE Les pongo un ejemplo Partiste el lunes con toda la pila para “partir la dieta” Te comiste una fruta de desayuno Una ensalada con un pobre pollo desabrido de almuerzo (sin aceite) En la tarde otra fruta Y llegas a tu casa después de la pega con ASI un diente! Te comes todo lo que encuentras porque el hambre está demasiado Te angustias por que no lo lograste Prometes mañana lograrlo Al día siguiente haces lo mismo y se transforma en un loop sin fin Te ha pasado? Levanta la mano por favor y déjalo en los comentarios 🙋🏽‍♀️ acá a todas yo creo! Bueno como evitamos entonces sucumbir ante ese mega antojo? Aprendiendo a comer!!! Comiendo de manera equilibrada tus porciones Agregando carbohidratos + proteínas + grasas + vegetales + agua a tus comidas Dejar de lado la palabra dieta e incorporar la palabra “hábito alimenticio” Una vez que ya sabes comer la vida cambia Se va la culpa Cumples tus objetivos Dejas de sentir angustia Dejas de estar a dieta Buscas tu propio estandar de belleza 💜 Es mágico Y obvio se me acabó el espacio!! Instagram debería darnos más para poder escribir más jajaja Parte 2? Si? No? Díganme que les parece con un 💜 en los comentarios