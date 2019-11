7 lecciones de vida que las mujeres más fuertes han aprendido para superar los obstáculos

La vida es complicada y no hay una fórmula exacta para sobrellevar los problemas. Cada quien vive a su manera, cada quien decide cuánto le afectan las caídas y cada quién decide si levantarse o quedarse en el suelo. Las mujeres más fuertes lo saben mejor que nadie y aunque hoy parezcan inquebrantables, tuvieron que pasar por muchas tormentas para llegar hasta donde están ahora.

Aquí algunas de las lecciones más importantes que las mujeres más fuertes han aprendido para superar los obstáculos. Así que si estás atravesando por una situación complicada o no sabes hacia dónde ir, es momento de aplicar estas lecciones en tu vida.

Ponerte en primer lugar no es egoísta

Haz lo que tienes que hacer, niña. Cuídate. Tómese un tiempo para libros, reflexión, escritura, meditación, repostería y siestas. Podrás amar más a los demás cuando te ames más a ti mismo. Cuídate a ti mismo, luego a los demás. Una enfermera inválida no es de mucha ayuda en una zona de guerra.

El amor propio no es solo aceptar que un día te ves linda. Es entender lo mucho que vales, todos los días.

El amor propio es creer en ti primero, antes que nadie más. Es mantenerte firme a quien eres, incluso cuando estás luchando contra alguna dificultad. Amarte a ti misma significa confiar en ti, independientemente de los juicios de otras personas. Empieza por aprender a aceptar tus virtudes y defectos como algo que te construye todos los días.

Recuerda esto cuando sientas que tu mundo se desmorona Todo lo que has logrado en la vida vale más de lo que crees

Asume la responsabilidad de tus acciones.

Todos sabemos lo estresante que puede ser la vida y la rapidez con que las cosas pueden salirse de control. Es tan fácil culpar a otras personas o a las circunstancias que te rodean. Si no puedes admitir que está equivocada, es posible que se estés perdiendo una lección poderosa. Asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo en tu vida es una de las cosas más importantes y también una de las mejores pues te ayudará a retomar el camino por donde debes ir.

Enfócate en construir carácter, no sólo una imagen.

Vivimos en un mundo donde lo más importante es el cómo te ves pero eso hace que olvidemos algo más importante: quiénes somos. Forjar carácter es una de las cosas más importantes que debes hacer para convertirte en una mujer fuerte. Es un trabajo interno que lleva tiempo y tiene sus altibajos pero que vale la pena. El carácter no se encuentra en una cuenta llena de fotos bonitas en Instagram o en un montón de likes en Facebook sino en los momentos en los que nadie te ve, cuando te preguntas: "¿A dónde voy ahora?", "¿qué estoy construyendo con esto?". Tener claras tus convicciones y quién eres te dará la fuerza necesaria para saltar cualquier obstáculo.

"Esto también pasará"

Nada es para siempre. Las cosas buenas y malas pasan y entender eso evitará que te estanques. Un día mirarás hacia atrás y agradecerás las veces que nunca pensaste que lo lograrías. También recordarás aquellos momentos en los que te dolieron las mejillas de tanto reír . Ambos lados te construyen como persona y te dirigen hacia donde se supone debes estar. Sé siemopre agradecida por ambos y vive en ellos, ya que ambos son fugaces.

Estar soltera por mucho tiempo no significa que seas "difícil de amar" Estar soltera no tiene por qué ser una maldición

Deja de compararte con otros

Compararte con otros o esperar a ser como los demás es una forma de autodestrucción que se convierte en un ciclo vicioso. Porque una vez que empiezas a hacerlo, te encuentras anhelando lo que no te corresponde y asumes que lo que tienes no vale nada. No dejes que tu mente se llene con esos pensamientos, no es productivo y te lleva a fijar objetivos basados en lo que otros hacen y no en lo que realmente quieres.

Nunca te arrepentirás de amar con todo tu corazón

Aunque las mujeres fuertes parezcan frías, son las primeras que aman con todo el corazón. Puede haber momentos en que este se rompa, pero no dejes que eso reduzca tu capacidad de amar. Deja que fluya a través de ti. Siéntelo y abrázalo. Eso es lo que te hace humana. Nunca te arrepientas del amor que da tu corazón porque aún cuando se trate de "un error", aprendes de ello y te fortaleces. Los moretones y las cicatrices están ahí para demostrar que eres capaz de todo.

Te recomendamos en video