4 señales que indican que tu trabajo es tóxico y debes dejarlo

No todos los días son buenos en el trabajo, pero existe un punto en el que si no te sientes bien debes dejarlo, pues es tóxico y está perjudicando tu salud mental.

Puede que no te des cuenta y por eso te decimos algunas señales que indican que tu trabajo está dañando tu vida y debes alejarte.

Ignoran tus ideas y te menosprecian

Cuando tus jefes y compañeros te ignoran y no valoran tus ideas ni opiniones, o las menosprecian no es el lugar adecuado para ti, pues eso daña tu moral y bienestar y terminarás creyendo que tu opinión no vale, cuando no es así.

Nadie te apoya

Si sientes que tienes alguna queja o inquietud, pero nunca nadie te escucha ni te apoya definitivamente no es un lugar ni una situación saludable para ti.

Te asignan más tarea de lo normal

Cuando en tu trabajo te explotan y te asignan más tarea de lo normal, sin duda debes alejarte de él, pues está claro que debes trabajar, pero no puedes permitir que abusen de ti.

Además, en muchos casos las tareas no son explícitas y si no las haces como tus jefes quieren te agreden verbalmente.

Te maltratan

No es nada saludable que a pesar de hacer bien tus deberes, te digan una y otra vez que lo haces mal, no estás cumpliendo con lo suficiente y no valoren todos tus esfuerzos.

Si alguna de estas situaciones ocurre en tu trabajo, lo mejor y más saludable para ti es que lo abandones y consigas otro en el que te sientas bien

