4 mentiras que tu ansiedad te hace creer sobre tus relaciones amorosas

Cuando tienes ansiedad generalizada, todos los días se convierten en una batalla con tus propios demonios. Algunos días son más fáciles que otros pero al final, la ansiedad siempre está ahí. Es especialmente agotador, sientes que estás sola en esto pero al mismo tiempo, lo último que quieres es llevarla hacia tus relaciones sociales y amorosas.

En las relaciones amorosas, el monstruo de la ansiedad siempre estará listo para convencerte de que todo va a ir mal pero no debes dejar que te gane. Aquí hay algunas mentiras que la ansiedad te hará creer. Estar consiente de ello, te ayudará en la lucha para superarla.

La ansiedad te dice que toda la relación es unilateral.

Hay momentos en los que sientes que tu pareja no está para ti y que no le interesa calmar tu ansiedad. Crees que no se preocupa por ti ni por la relación y que la única que está tratando eres tú. A veces identificas que no es cierto y que es una mentira más de tu ansiedad pero otras veces, caes en la desesperación de sentir que es una relación unilateral.

Las personas con ansiedad no necesitan "calmarse", necesitan comprensión La ansiedad es una lucha constante

La ansiedad te dice que nunca serás merecedor de felicidad.

La ansiedad hace que creas que no mereces ser feliz. De hecho, cuando entras en un estado de felicidad en el amor, te abrumas pues te haces a la idea que después de la calma, vendrá una tempestad. Te harás muchas ideas en la cabeza de por qué tu pareja está siendo tan buena contigo y por qué es que todo está marchando tan bien. La ansiedad te hace creer que es porque algo malo está pasando a tus espaldas, después de todo, te has hecho a la idea de que no mereces tantas cosas buenas. Recuerda: el universo no está realmente trabajando en tu contra.

La ansiedad te dice que nunca encontrarás el amor verdadero.

Incluso si estás en una relación sana y feliz, la ansiedad te dice que seguramente terminará. Que no mereces un amor bonito y que eventualmente te quedarás sola. La ansiedad te dice que si la relación termina, será culpa tuya porque no fuiste suficiente y que nunca encontrarás a quien soporte tus "problemas mentales". Incluso puedes creer que esa persona está contigo por lástima. Nada de eso es cierto. Vales mucho y mereces tanto amor como el que tienes para dar..

5 cosas que jamás deberías decirle a alguien con desorden de ansiedad Ya que la ansiedad es tan complicada de entender, lo mejor será que te abstengas de decir ciertas cosas

La ansiedad te dice que tus relaciones anteriores han fallado por tu enfermedad.

Una de las mentiras más grandes es que has fallado en el amor por culpa de la ansiedad. Si bien es cierto que padecerla hace que relacionarte con otros se vuelva complicado, no es algo que deba definir tu vida. Tu ansiedad es parte de ti pero no define tu valor ni tampoco debe ser impedimento para que otros te vean hermosa. Una pareja amorosa trabajará para comprender lo que te sucede y por nada en el mundo te juzgará. Si estás con alguien que realmente te apoya, será paciente contigo mientras trabajan juntos para fortalecer el vínculo. Si no, es mejor que se vayan. Algunas personas no están preparadas para tratar otros problemas que no sean los suyos.

Te recomendamos en video