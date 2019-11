Volver a tener sexo con tu ex pareja no afecta el proceso de ruptura ni tu salud mental

Volver a tener sexo con tu ex pareja no es una señal de que hay algo malo contigo o de que aún no lo superas, así lo indica un nuevo estudio.

Socialmente, siempre se había dicho que volver a la cama con quien solía ser tu interés amoroso es una señal de que no lo has superado y podría hacerte daño mental pero no podrían estar más equivocados.

Cuáles son las 5 fantasías sexuales más comunes según la psicología Enciende la pasión.

Dos estudios publicados por la revista Archives of Sexual Behavior dicen que tener sexo con una ex pareja no afectará el proceso de rompimiento. Estas investigaciones fueron realizadas por investigadores de la Wayne State University, la Western University y la University of Toronto Mississauga.

Encuestaron a más de 400 personas sobre si habían vuelto a la cama con su ex y se demostró que las personas no sintieron dolor emocional al hacerlo, incluso varios dijeron que lo hicieron más de una vez y esto solo trajo más beneficios.

Los investigadores también señalaron que las personas que afirman seguir conectadas emocionalmente con sus ex parejas, realmente sólo buscan sexo para llenar el vacío emocional y doloroso que la ruptura les provocó.

Cómo lidiar con un familiar tóxico durante la reunión de Navidad Recuerda que es tu derecho disfrutar la Navidad sin soportar a personas desagradables

Así que es tu decisión, solo tú puedes saber si es hora de volver a la cama con tu ex y revivir una de esas noches llenas de pasión.

Te recomendamos en video