¿Qué tan efectivos y seguros son los medicamentos para bajar de peso?

El 34,4% de la población chilena mayor de 15 años presenta altos índices de obesidad. Esto de acuerdo a un informe entregado este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y no es de extrañar, considerando el mayor acceso a alimentos procesados y altos en azúcares o grasas. Además de sus bajos precios y la escasa actividad física presente en niños y adultos.

Para combatir esta epidemia, muchos han apostado por el uso de medicamentos que disminuyan el apetito o ayuden a disolver las grasas. Esto con el propósito de bajar de peso de forma rápida y sin sacrificios, especialmente en épocas previas al verano. No obstante, y en un país con cada día más obesos, ¿qué tan efectivos y seguros los medicamentos para bajar de peso?

"Debemos partir por la premisa de que ningún medicamento debe consumirse sin supervisión médica. Sobre todo los que han sido formulados para bajar de peso. Se debe considerar que estos no sirven de nada si no existe un tratamiento multidisciplinario. Es decir, que implique un cambio de hábitos alimenticios e incorpore la actividad física permanente. O sea, un cambio de mentalidad", explica Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

Desde el 2013 al 2017, el aumento en las ventas de fárcacos inhibidores aumentó en un 300%, según lo detectó el Instituto de Salud Pública (ISP). Esto conlleva también un riesgo para la salud por el abuso que puede darse, su interacción con otros fármacos y los efectos secundarios que estos mismos generan.

"Uno de los principales problemas con estos fármacos es la automedicación. La mayoría de las personas que comienzan a consumirlos lo hacen porque una amiga, familiar o compañera de trabajo comenzó a tomarlos y les da menos hambre”, indica Molina.

Esto es el primer pecado capital en el autocuidado. No podemos olvidar que cada organismo reacciona de forma diferente. Además, las patologías crónicas juegan un rol importante en el manejo de otras que se presenten de forma aguda o esporádica.

"En dosis inadecuadas, estos fármacos pueden producir aumento de la presión arterial e hipertensión pulmonar. Hasta pueden provocar accidentes vasculares, sin mencionar fases maníacas que pueden desarrollarse en personas bipolares", asegura la especialista. Por esta razón, personas con patologías cardiovasculares, psiquiátricas, alteraciones metabólicas o endocrinas, se verían en un gran riesgo al consumir estos inhibidores.

Por eso, la supervisión médica es fundamental en estos casos. "Además de los efectos secundarios, existe también el efecto rebote y una recuperación rápida del peso que puede llegar a perderse. Esto en el caso de que no se utilice bajo supervisión y con un tratamiento que incluya un cambio de hábitos profundo en la persona", recalca Molina.

La farmacéutica también indica que no podemos olvidar que hasta los productos naturales para bajar de peso tienen un riesgo asociado. "Estas sustancias generan reacciones químicas en nuestro organismo que no siempre son inocuas o seguras. Aún menos cuando una persona ya consume fármacos para patologías existentes. Las interacciones peligrosas también son posibles con productos naturales".

Por esta razón, cualquier fármaco que se quiera consumir debe estar recetado por un especialista. Y debe considerar todos los factores asociados en un paciente. "Los medicamentos para bajar de peso en sí no son efectivos. Pueden ayudar en una primera etapa. Pero si no existe un trabajo integral, no producirán ningún efecto positivo en nuestro organismo", finaliza.

