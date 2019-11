Cómo la gelatina puede ayudarte a bajar de peso

View this post on Instagram

🍒🍓Receita de Gelatina bem fácil no ig @kiwilimon!! A cara do verão!! Bem refrescante!! Achei mara essa ideia de duas camadas como se tivesse um recheio!😍 Vou pôr aqui uma sugestão de como fazer, modificando um pouco a receita original!! .Gelatina de Baunilha: 1 xic leite, 1 creme de leite ou iogurte grego, 1 leite condensado, 2cs baunilha, 1 gelatina incolor. Dissolver a gelatina em 10cs agua e levar ao microondas por 15s. Misturar tudo no liquidificador. Pôr na forma e levar para gelar até endurecer. Gelatina de Morango: 1 xic água quente 200ml, 1 xic agua fria, 2 envelopes de gelatina de morango. Dissolver a gelatina na água quente e mistura c a fria. Despregar a gelatina de baunilha da forma com cuidado por toda a lateral, o fundo e o meio. Não tirar da forma. Coloca a gelatina de morango até que preencha o fundo, as laterais e a de baunilha flutue. Gelar até endurece. Desenformar com cuidado. Morangos p decorar.