5 razones por las que debes aprender a estar contigo misma antes que con una pareja

La sociedad nos ha hecho sentir que el estar solteras es algo malo porque significa soledad. Sin embargo, no tiene por qué ser así puesto que el estar en pareja tampoco es garantía de sentirse acompañado, ¿no?

Todas parecemos tenerle miedo a estar solas pero es importante aprender a estar con una misma para realmente poder estar en pareja.Parece irónico, pero no hay nada mejor que tu propia compañía.

Si aún no estás convencida, aquí te dejamos algunas razones:

Te permite mantener tu mente despejada

Es fácil sentirte mentalmente abrumada en estos tiempos de caos. Nuestras mentes son capaces de almacenar grandes cantidades de información. Sin embargo, no puede simplemente recopilar información. Necesitas organizarlo. Necesitas disminuir la velocidad y alejarte del flujo constante de nueva información. Así que qué mejor momento para hacerlo que en tu tiempo a solas.

Ayuda a mantener una percepción más precisa

Cuando aprendes a estar sola, aprendes a ver las cosas con otros ojos. Nuestras percepciones son flexibles; cambian a medida que acumulamos nuevas experiencias. Pero cuando estamos constantemente interactuando con otros y procesando constantemente nueva información, resulta bastante difícil comprender la realidad. No es tanto que no tengas una percepción clara de tu realidad; es que no te tomas el tiempo suficiente para explorar la realidad que has creado. Retirarse del mundo le permite volver a familiarizarse con la forma en que ve el mundo.

Aprenderá cosas sobre ti misma que de otra manera no podrías

Al comprender la forma en que percibe el mundo, obtiene una idea de usted como individuo. Tendrás más tiempo para deambular conscientemente en tu mente, para notar la forma en que piensas, notar la forma en que tus pensamientos interactúan con el mundo físico y notar cómo juzgas tanto al mundo exterior como a ti mismo.

Pensamos todo el tiempo, pero no es frecuente que miremos nuestros pensamientos desde afuera mirando hacia adentro. La mayoría de las veces estamos atrapados en nuestros pensamientos, sin poder diferenciar nuestros pensamientos formulados de nosotros mismos, los pensadores. Pase más tiempo solo para desarrollar la capacidad de diferenciarse de todos esos pensamientos que vuelan por su cabeza. Ustedes dos no son uno en lo mismo.

Te obliga a ser menos dependiente de los demás

A la mayoría de las personas no les gusta estar solos porque sienten la necesidad de ser sociales, de interactuar con los demás. Esto es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, la cantidad de interacción social que necesitamos para permanecer cuerdos no se acerca en nada a la cantidad que la mayoría de nosotros experimentamos a diario. Además, la cantidad necesaria es mucho menor que la cantidad que sentimos que necesitamos.

El hecho es que la mayoría de nosotros dependemos de los demás para nuestra felicidad. Los usamos como distracciones. ¿Distracciones de qué? De nosotros mismos. Pero, ¿por qué sientes la necesidad de mantenerte alejado de ti?

Te permite establecer s¡tus prioridades

La sociedad nos convence de que queremos muchas cosas que realmente no queremos. Es la naturaleza competitiva del hombre lo que nos hace alcanzar las estrellas cuando, en realidad, el suelo bajo nuestros pies es más que suficiente. No hay nada de malo en apuntar alto, estoy seguro de que lo hago, pero asegúrate de que lo que buscas es algo que realmente quieres, no algo que quieras porque los demás también lo quieren.

