Responde este test y comprueba si estás siendo víctima de un hombre infiel

Muchas veces podemos tener sospechas de que nuestra pareja está siendo infiel, sin embargo, es difícil tomar alguna acción si no tenemos pruebas que lo comprueben. Existen algunas preguntas que pueden ayudar a descifra si estás frente a un hombre infiel.

No podemos negar que cuando existe uno infidelidad, siempre hay indicios que nos indican lo que está ocurriendo, cuando estos empiezan a aparecer, podemos sentir que nuestro sexto sentido se activa y es entonces cuando debemos ir más allá, para determina qué pasa.

Con el test que te presentamos a continuación podrás analizar más a profundidad el comportamiento de tu pareja. Si la mayoría de tus respuestas son positivas, es recomendable que entables una seria conversación con él.

Test para saber si eres víctima de un hombre infiel

¿Has encontrado elementos de mujer entre sus pertenencias?

La ropa interior puede ser un caso extremo, pero hay otros elementos que usamos las mujeres y podemos olvidar en cualquier lugar como: coletas de cabello, maquillaje, perfumes, entre otras cosa que solemos llevar con nosotras. Si conoces bien a tu pareja podrás determinar cuándo esa pertenencia no es de alguien de confianza.

¿Te has topado con facturas extrañas?

No se trata de enloquecer a buscar algo inusual entre sus cosas. Pero si te has encontrado con facturas de hotel, compras inusuales, pago en restaurantes a los que antes no solía ir, probablemente es buena idea preguntarle.

¿Se pone nervioso o enfadado con preguntas comunes?

Si le preguntas cómo estuvo su día o a dónde fue y su manera de responder es hostil o nerviosa podría estar ocultando algo.

¿Tiene conversaciones demasiado privadas?

Si estás con él y se aleja para atender su celular aunque no exista nada en el entorno que perturbe su llamada es probable que dirá cosas que no quiere que sepas.

¿Se volvió adicto a su celular repentinamente?

No quiere que te acerques por ninguna razón a su celular. Cuando está usando su teléfono y te sientas cerca él se aleja o te reclama.

Si todas estas cosas ocurren, lo ideal no es que explotes y le reclames. Organiza tus ideas y conversa con él, lo mejor será que cada uno diga lo que le molesta y tomen una decisión por esta situación.

