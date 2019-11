El condón más caro del mundo, es el que no se usa

¿Sabes cuál es el condón más caro del mundo?

La respuesta es muy simple: el que no se usa, ya que al no hacerlo exponemos a nuestro cuerpo y a nuestro bolsillo a cambios drásticos, como lo son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o a un embarazo no deseado y esto puede traernos gastos muy elevados.

Cuánto cuesta mantener un hijo

Tener un hijo que no está planeado implica gastos desde el primer momento: ultrasonidos, estudios, citas e incluso el parto, las vacunas, consultas médicas; lo material como cuna, carreola, ropa, biberones, pañales, leche, bañera; la vida educativa como colegiaturas, uniformes, útiles, cursos; hasta la diversión o recreación como las idas al cine, museos, vacaciones, fiestas de cumpleaños y los gastos necesarios donde entra ropa, comida y artículos de aseo personal.

Si sumamos todo esto (sólo por 12 años de vida) se haría un gasto aproximado de $1,718,000 millones de pesos.

Y a eso tenemos que sumarle la educación secundaria, media superior y universidad, lo cual aumenta nuestra cifra final.

Cuánto cuestan los tratamientos para ITS

Actualmente tenemos una mayor visión y conocimiento de las ITS, de cómo podemos evitarlas y los riesgos que implica para nuestra salud.

Pero, ¿te has puesto a pensar cuánto cuesta un tratamiento?

Claro que depende de qué infección estemos hablando pero te dejamos un estimado anual de varias ITS:

VIH $178,200

VPH $320,574

Hepatitis C $211,456

Este es costo anual, que tendríamos que multiplicarlo por el número de años que viva esa persona con la infección

Precio en condones

Los hay de diferentes formas, colores y sabores. El precio varia dependiendo de las características y marcas.

Pero los podemos conseguir desde $10 pesos por una sola pieza y hasta $150 en un paquete de 20 piezas.

Lo cual implica un gasto mínimo en comparación con los mencionados arriba.

Al final la decisión es sólo tuya, pero siempre es mejor ver por nuestra salud y pensar dos veces antes de dar un paso tan grande y tan importante.

