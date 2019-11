El corazón puede romperse, literalmente, luego de sufrir un desengaño amoroso

Cuando sufrimos un desengaño amoroso, o la pérdida de un ser querido, nos sentimos terribles, nuestro corazón se rompe y nos llenamos de estrés emocional pero debes tener cuidado, todo esto puede llevarte a que realmente se te rompa el corazón.

Según un estudio realizado por la British Heart Foundation (BHF) parece ser que un desengaño amoroso puede producir cicatrices físicas irreversibles.

Té de laurel y canela para desintoxicar tu cuerpo del exceso del fin de semana Verás los impresionantes cambios en tu cuerpo.

El estudio, publicado en el Journal of American Society of Echocardiography, señala que una persona que sufre un engaño por parte de su interés amoroso, o el abandono o muerte de un ser querido, su corazón se llena de pequeñas cicatrices. Estas llevan al músculo a perder elasticidad y esto hace que no se contraiga de manera correcta. Obtuvieron como conclusión que el corazón duele literalmente.

“Los daños causados en algunas personas son de larga duración y podrían no sanar nunca”

Esta condición se conoce como “La miocardiopatía de Takotsubo”, también llamada el “Síndrome del corazón roto”. Una enfermedad que, hasta ahora, los médicos han dejado que se curase con el tiempo sin recetar ningún tipo de medicación.

Estudio advierte que las jóvenes que consumen píldoras anticonceptivas sufren problemas alimenticios y depresión Debes tener cuidado con estas pastillas

Las heridas en el corazón tienden a cicatrizar en unas dos semanas, pero en un seguimiento a 52 pacientes, investigadores de la universidad de Aberdeen concluyeron que los daños causados en algunos individuos podrían durar para siempre.

Te recomendamos en video