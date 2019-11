3 frases comunes que delatan a los hombres infieles

Los hombres infieles suelen decir muchas mentiras para ocultar o justificar sus acciones, es por eso que si tienes sospechas de que tu pareja te engaña, debes estar atenta a las frases más comunes que dice una persona que engaña.

A veces puedes tener la intuición de que algo no anda bien en tu relación, pero puede costarte un poco determinar las señales, por eso hoy te presentamos las clásicas excusas que dicen los hombres cuando están siendo infieles.

Estas son las frases clásicas de los hombres infieles

Mi celular se quedó sin batería

No contesta tus mensajes por horas, su celular está frecuentemente apagado y transcurre demasiado tiempo sin comunicarse contigo, es probable que esté evitándote.

Es cierto que la batería de nuestros móviles puede agotarse y dificultar la comunicación, pero cuando esto ocurre con demasiada frecuencia es una señal de que algo no está bien.

Solo es una salida con amigos

La salida con los amigos es completamente normal, sin embargo, a lo que debes estar atenta es si estas salidas empiezan a ser más frecuente de lo normal, en horarios inusuales y si realmente existen anécdotas de esas salidas.

Solo es una amiga

No debes ser celosa con cada mujer que se acerque a tu pareja, pero cuando existe un trato diferente con alguien y, además, él evita que tú la conozcas puedes sospechar.

Lo mejor siempre será preguntarle qué ocurre sin ser histérica.

Solo ocurrió una vez

Cuando ya no hay salida, esta es la frase favorita. Si encuentras las pruebas de la infidelidad, es muy probable que escuches a tu pareja diciendo que no volverá a pasar y que no había pasado antes.

