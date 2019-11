Estudio afirma que importa más la hora en que comes que lo que comes

Cuando las personas se ponen la meta de bajar de peso, planifican su dieta baja en calorías, disminuyendo las grasas y los carbohidratos. Eso es importante, pero la hora en que comes puede ser aún más primordial.

De acuerdo a un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, puede ser más importante el momento en que comes que lo que comes.

Los investigadores compararon los resultados de pérdida de peso de dos grupos de personas que hacen dieta, todas mujeres entre las edades de 18 y 45 años, que comieron la misma cantidad de calorías diarias.

Cuándo comes podría ser más importante que lo que comes

El grupo que tuvo su comida principal del día en el almuerzo perdió 3 libras más que el grupo que cenó en grande: 12.5 libras en comparación con 9.5 libras durante 12 semanas. También tuvieron una mayor mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a mantener a raya la diabetes, reseñó el portal Medical Xpress.

Se necesitan más estudios para determinar si estos resultados se pueden mantener y si se aplican a la población en general, es un simple cambio de estilo de vida que cualquiera puede hacer.

El horario de comer también puede disminuir el hambre típica de media tarde que te lleva a buscar dulces, pasteles y postres varios.

Lo más recomendable sería "almorzar en grande" consumiendo todos los grupos alimenticios, proteínas, grasas saludables y carbohidratos, y en la cena procura llenar tu plato pero de alimentos saludables que puedas comer en grandes cantidades, como las ensaladas y vegetales.

