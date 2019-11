Probablemente esté familiarizada con los cólicos menstruales, esos horribles calambres que sientes al momento de tu período, aunque también pueden aparecer durante la ovulación. Por lo general, se concentran en el abdomen, la espalda o los muslos.

La mayoría de las mujeres notan por primera vez los cólicos menstruales alrededor de 6 meses a un año después de tener su primer período. Al principio, pueden ir y venir, y luego suceder en todos o en la mayoría de los ciclos. A pesar de que estés acostumbrada a ellos, es probable que no sean tan normales como crees.

Para resolver dudas, Alejandra Contreras, ginecóloga de Saba nos explica por qué aparecen los cólicos menstruales y hasta qué punto es normal tenerlos.

"Los cólicos son secundarios a un desprendimiento de la parte interna del útero, llamado endometrio (la membrana mucosa que recubre la cavidad del útero). Son causados por contracciones del útero a medida que la sangre sale. Hay una mayor liberación de prostaglandinas, compuestos que se liberan del revestimiento uterino mientras se prepara para ser arrojado. Son una parte necesaria del proceso, pero en exceso, causan dolor", explica.

Por lo general, los cólicos suelen durar entre uno y tres días y la intensidad puede varias conforme pasa el tiempo. Hay calambres que apenas son perceptibles y otros que se vuelven bastante dolorosos. ¿De qué depende la forma en la que cada una los percibe?

"Depende totalmente del umbral del dolor de cada mujer. Son pocas las que no sienten nada. Lo normal es que debe ser un cólico soportable que se da en los 3 primeros días y se puede curar con cuidados paleativos como calor o analgésicos. Lo que no es normal es que te incapacite".

La especialista explica que los cólicos se dividen en dos tipos: aquellos que son de origen primario, que son los que se dan por acción normal del útero y otros que son secundarios, los cuales tienen que ver con alguna patología como la endometriosis o los quistes.

¿Cuándo una debe ir con especialista?

"En una escala del 1 al 10, donde 10 es lo más intenso, si supera el 8 ya no es normal. No es normal que tengas que estar en una cama y que no te ayuden los tratamientos básicos. Puede tratarse de un problema a nivel genital o aparato reproductor. Si el dolor es muy intenso y frena tu vida o no mejora, es indicación de ir al médico para hacer estudios".

¿Qué tipo de patologías podría revelar un cólico tan intenso?

Miomas uterinos: Tumoraciones que crecen por fuera del endometrio. Estos se generan de diferentes formas y algunos de ellos pueden causar dolor. Los síntomas suelen ser muy variables, dependiendo de la localización, el tamaño.

Tumoraciones que crecen por fuera del endometrio. Estos se generan de diferentes formas y algunos de ellos pueden causar dolor. Los síntomas suelen ser muy variables, dependiendo de la localización, el tamaño. Endometriosis: Ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo como en los ovarios, la vejiga o el intestino. Cada vez que menstruamos no solo se desprende endometrio de la parte interna del útero sino de donde este implantado, provocando dolor. Se requieren varios estudios que orientan al diagnóstico y se requiere cirugía.

Ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo como en los ovarios, la vejiga o el intestino. Cada vez que menstruamos no solo se desprende endometrio de la parte interna del útero sino de donde este implantado, provocando dolor. Se requieren varios estudios que orientan al diagnóstico y se requiere cirugía. Otras patologías que podrían causar un dolor severo son los quistes en los ovarios o polipos dentro del endometrio.

Saba trae para ti los nuevos Parches Térmicos, que se convertirán en un aliado más durante tu periodo ya que son muy prácticos para esos momentos en los que atacan los molestos cólicos menstruales. Estos se adhieren a tu ropa interior y proporcionan calor hasta por 12 horas.

Es importante saber que cuando se trata una patología, difícilmente va a ceder por sí solo pues necesita tratamiento específico bajo la supervisión de un especialista.

Te recomendamos en video