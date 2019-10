Estas son las razones por las que ver a tu ex con otra pareja te duele tanto

En algún momento después de una ruptura, vas a seguir adelante, olvidarte de tu ex y liberar cualquier pensamiento de volver a estar juntos. Incluso podrías comenzar a salir con alguien nuevo que no se parece en nada a tu ex, que te hace feliz y que está emocionado de ver dónde pueden ir las cosas. Pero incluso si lo has superado, aún puede doler mucho ver que tu ex también se ha mudado a otra persona.

Cinco enseñanzas que te puede dejar una ruptura amorosa El terminar una relación que no te conviene también es una garantía de que estás a un paso más cerca de encontrar a la persona correcta en tu vida.

Según los expertos, hay razones detrás de por qué ver a tu ex superarte duele incluso si no tienes intenciones de volver a estar juntos:

1. Tu pareja actual es solo un rebote

Una relación de rebote es una relación romántica que ocurre poco después de una ruptura. Muchos usan los rebotes como una forma de distraerse del dolor y avanzar lo más rápido posible. Pero de acuerdo con April Davis, casamentera profesional, saltar a otra relación justo después de salir de una significa que no has tenido tiempo para curarse por completo de la angustia. "Si ves a tu nuevo novio como un rebote y luego ves que tu ex se muda a una nueva relación, eso dolería porque aún puedes sentir algo por tu ex", dice Davis.

2. Tu ego está recibiendo un golpe

En algunos casos, el "dolor" que sientes podría no tener nada que ver con tener sentimientos persistentes por tu ex. Puede ser que tu ego se lastime. "El ego puede jugar un papel importante en sentirse herido", dice Davis. "A algunas personas les gusta la idea de que alguien sienta algo por ellas, incluso si no están interesados en esa persona. Les hace sentir queridas".

Las 3 señales de que la ruptura con tu pareja fue la mejor decisión Una ruptura no siempre es la decisión incorrecta

3. Eran el primer amor del otro

Puede que tu primer amor no sea el amor de tu vida, pero aún es difícil olvidarle. Según Davis, algunas personas se sienten protectoras de sus primeros amores mucho después de que la relación haya terminado. "Dado que 'llegaste primero', es posible que tengas un ligero sentimiento de posesión sobre ellos", dice Davis.

Te recomendamos en video